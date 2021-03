Bundeskanzler Kurz reist zu Gesprächen nach Berlin

Wien/Berlin - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Donnerstag zu politischen Gesprächen nach Berlin. "Das Ziel der Reise nach Berlin ist die möglichst baldige Wiederherstellung der vollen Reisefreiheit zu Deutschland und die Aufhebung der Grenzkontrollen zu Österreich, aber vor allem zu Tirol", betonte der Kanzler zum Auftakt der Reise gegenüber der APA. Thema der Gespräche am Donnerstag wird auch die Einführung eines "Grünen Passes" in Europa sein.

FPÖ-LH-Stellvertreter Haimbuchner wegen Covid-19 im Spital

Linz - Der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner, der vor einer Woche Corona positiv getestet worden war, hat sich am Donnerstag "auf Anraten seines Arztes" ins Linzer Kepler Uniklinikum begeben. Es handle sich "um eine ärztliche Vorsichtsmaßnahme aufgrund des Verlaufs seiner Covid-19-Infektion", informierte die Landespartei in einer Presseaussendung am Vormittag.

Länder müssen Berufsgruppenimpfungen verschieben

Wien - Sollte die EMA Grünes Licht für den weiteren Einsatz des Impfstoffes von AstraZeneca geben, wollen die Länder verstärkt die ab 65-Jährigen impfen. Sie stellen fast die Hälfte der Intensivpatienten, sind aber noch kaum geimpft. Zwar wollen Salzburg, Niederösterreich und die Steiermark bereits vereinbarte Impftermine für Lehrer einhalten, wie ein Rundruf der APA ergeben hat. Weitere Berufsgruppenimpfungen soll es entsprechend dem Bundes-Erlass vorerst aber nicht geben.

EMA gibt neue Empfehlung zu AstraZeneca-Vakzin ab

Wien/Amsterdam - Die EU-Arzneimittelagentur EMA will am Donnerstag eine neue Empfehlung für die Vorgangsweise mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca abgeben. Das Nationale Impfgremium (NIG), das in Österreich gemäß der bisherigen EMA-Einschätzung vorerst zu keinem Impfstopp geraten hat, wollte die Entscheidung für eine weitere Bewertung abwarten. "Ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis besteht unverändert", hatte das NIG zuletzt zu noch ungeklärten Thrombose-Fällen nach Impfungen betont.

WHO macht in Studie auf Altersdiskriminierung aufmerksam

Genf - Jeder zweite Erwachsene weltweit ist nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) voreingenommen gegen ältere Menschen. Das gehe aus einer Analyse mit 83.000 Befragten in 57 Ländern hervor, berichtet die WHO in einem am Donnerstag vorgelegten großen Bericht über Altersdiskriminierung. Manchmal behinderten sich ältere Menschen demnach auch selbst mit Stereotypen, etwa damit, sich in fortgeschrittenem Alter nicht zuzutrauen, noch neue Fähigkeiten zu erlernen.

Militärjunta erhebt neue Korruptionsvorwürfe gegen Suu Kyi

Yangon (Rangun) - Die Militärjunta in Myanmar hat neue Korruptionsvorwürfe gegen die von ihr entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erhoben. Der Militärsender Myawady zeigte am Mittwochabend ein Video, in dem ein Geschäftsmann aus Myanmar angibt, der Politikerin über mehrere Jahre 550.000 Dollar (rund 460.000 Euro) gegeben zu haben. Maung Weik sagte, er habe Geld an ranghohe Regierungsvertreter gespendet, weil er sich Vorteile für seine Firma versprochen habe.

