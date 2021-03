Kurz bespricht mit deutschem Innenminister Grenzkontrollen

Wien/Berlin - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Donnerstag zu Beginn seines Besuches in Berlin mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) zusammengetroffen. Seehofer hatte am Mittwoch angekündigt, die stationären Kontrollen an den deutschen Grenzen zu Tirol um weitere zwei Wochen zu verlängern. Nach dem Treffen meinte Kurz, Seehofer habe angekündigt, die Grenzkontrollen so schnell wie möglich abbauen zu wollen. Dies sei eine "sehr positive Perspektive", so Kurz.

Opposition wirft Regierung Versagen bei Impfbeschaffung vor

Wien/Lenzing - Die drei Oppositionsparteien haben nach der Befragung von Finanzminister Gernot Blümel und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide VP) im Rechnungshof-Unterausschuss der Regierung mehrfaches Versagen bei Corona-Beschaffungen attestiert. SPÖ-Fraktionsführerin Karin Greiner sprach von einem "Impfdesaster", welches durch den Ausgabendeckel von 200 Mio. Euro entstanden sei, den die Regierung beim Kauf von Impfstoffen in den ersten neun Monaten auferlegt habe.

Ibiza-Video bleibt in U-Ausschuss "streng geheim"

Wien - Das Ibiza-Video bleibt im dazu gehörigen U-Ausschuss auf einer hohen Sicherheitsstufe. Das ist das Ergebnis der heutigen Präsidiale, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Mehrere Fraktionen hatten eine Herabstufung des Videos gefordert. Auf eine diesbezügliche Anfrage von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) an das Justizministerium hat dieses eine Beibehaltung der Klassifizierungsstufe vier bzw. streng geheim dringend empfohlen. Dem leistet Sobotka Folge.

EMA zu AstraZeneca für Donnerstagnachmittag erwartet

Wien/Amsterdam - Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will am Donnerstagnachmittag eine neue Empfehlung für die Vorgangsweise mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca abgeben. Um 15.00 Uhr soll erläutert werden, welche Schritte das für die Risikoeinschätzung zuständige Komitee empfiehlt, nachdem unerwartete mögliche Nebenwirkungen wie Blutgerinnsel nach Verabreichung der Vakzine aufgetreten waren. Erst am Freitag will sich hingegen die WHO erneut zu dem Corona-Impfstoff äußern.

Parlament in Spanien legalisiert aktive Sterbehilfe

Madrid - Das spanische Parlament hat die aktive Sterbehilfe legalisiert. Bei der abschließenden Abstimmung im Abgeordnetenhaus votierte am Donnerstag eine Mehrheit von 202 Abgeordneten für das entsprechende Gesetz, 141 Abgeordnete der konservativen und rechtsextremen Parteien stimmten dagegen, zwei Abgeordnete enthielten sich. Spanien ist damit eines von wenigen Ländern, in dem todkranke oder von unerträglichen Schmerzen geplagte Patienten auf Verlangen getötet werden dürfen.

Wettbewerbsbehörde führt Razzien in Müllbranche durch

Wien/Linz - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) führt seit Dienstag Hausdurchsuchungen bei Unternehmen der Abfallwirtschaft durch, unter anderem auch bei der steirischen Saubermacher AG und bei Brantner in NÖ. Es geht um den Verdacht auf verbotene Absprachen. Die Energie AG in OÖ machte die Ermittlungen gegen ihre Abfall-Tochterfirma am Donnerstag selbst publik. Die BWB bestätigte daraufhin, dass Büros von mehreren Firmen an über 20 Standorte in mehreren Bundesländer durchsucht werden.

Anzeigen 2020 trotz "Explosion" bei Cybercrime rückläufig

Wien - 433.811 Straftaten sind im Jahr 2020 angezeigt worden, ein Rückgang von 11,3 Prozent gegenüber 2019 - und mit Abstand der geringste Wert der vergangenen Dekade. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote auf 54,2 Prozent. Aber "förmlich explodiert" sei die Cyberkriminalität, stellte der neue Direktor des Bundeskriminalamtes (BK), Andreas Holzer, bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2020 fest: Fast 36.000 Anzeigen bedeuten hier einen Anstieg von 26 Prozent gegenüber 2019.

Initiative vermeldet Rekord an gemeldeten Rassismus-Fällen

Wien - Die Anti-Rassismus-Initiative ZARA hat im Jahr 2020 einen Rekord an gemeldeten rassistischen Vorfällen verzeichnet. Insgesamt haben sich im Vorjahr 3.039 Menschen an ZARA gewandt, die Rassismus erlebt oder wahrgenommen haben. Gegenüber 2019 ist das ein Zuwachs um 1.089 Fälle. 24 Prozent der Meldungen betrafen Rassismus aufgrund der Hautfarbe. Einen starken Anteil (2.148) hatten Meldungen von Online-Rassismus, was einer Verdoppelung gegenüber 2019 entspricht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red