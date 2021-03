Kurz erwartet bald Ende der deutschen Grenzkontrollen

Wien/Berlin - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Donnerstag in Berlin zuversichtlich gezeigt, dass die deutschen Grenzkontrollen zu Tirol bald beendet werden können. Nach seinem Treffen mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) meinte Kurz, er gehe davon aus, "dass, wenn das Infektionsgeschehen sich in Tirol weiter so gut entwickelt", die Kontrollen innerhalb von zwei Wochen beendet werden könnten. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe das ähnlich gesehen.

Opposition wirft Regierung Versagen bei Impfbeschaffung vor

Wien/Lenzing - Die drei Oppositionsparteien haben nach der Befragung von Finanzminister Gernot Blümel und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide VP) im Rechnungshof-Unterausschuss der Regierung mehrfaches Versagen bei Corona-Beschaffungen attestiert. SPÖ-Fraktionsführerin Karin Greiner sprach von einem "Impfdesaster", welches durch den Ausgabendeckel von 200 Mio. Euro entstanden sei, den die Regierung beim Kauf von Impfstoffen in den ersten neun Monaten auferlegt habe.

EMA für weitere Anwendung von AstraZeneca und mehr Analysen

Wien/Amsterdam - Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca ist der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zufolge sicher. Es werde aber eine Warnung vor seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen, hieß es bei einem Briefing der Behörde in Amsterdam. Die Vorteile der Vakzine würden die Nachteile überwiegen, sagte EMA-Direktorin Emer Cooke: Das Mittel sei "sicher und effektiv" gegen Covid-19.

Parlament in Spanien legalisiert aktive Sterbehilfe

Madrid - Das spanische Parlament hat die aktive Sterbehilfe legalisiert. Bei der abschließenden Abstimmung im Abgeordnetenhaus votierte am Donnerstag eine Mehrheit von 202 Abgeordneten für das entsprechende Gesetz, 141 Abgeordnete der konservativen und rechtsextremen Parteien stimmten dagegen, zwei Abgeordnete enthielten sich. Spanien ist damit eines von wenigen Ländern, in dem todkranke oder von unerträglichen Schmerzen geplagte Patienten auf Verlangen getötet werden dürfen.

Wettbewerbsbehörde führt Razzien in Müllbranche durch

Wien/Linz - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) führt seit Dienstag Hausdurchsuchungen bei Unternehmen der Abfallwirtschaft durch, unter anderem auch bei der steirischen Saubermacher AG und bei Brantner in NÖ. Es geht um den Verdacht auf verbotene Absprachen. Die Energie AG in OÖ machte die Ermittlungen gegen ihre Abfall-Tochterfirma am Donnerstag selbst publik. Die BWB bestätigte daraufhin, dass Büros von mehreren Firmen an über 20 Standorte in mehreren Bundesländer durchsucht werden.

Orban vollzieht Bruch mit Europäischer Volkspartei

Budapest/Brüssel - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat mit seiner Regierungspartei Fidesz einen vollständigen Bruch mit der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) vollzogen. Dies geht aus einem Brief des Fidesz an die EVP hervor, dessen Eingang die EVP am Donnerstag in Brüssel bestätigte. Anfang des Monats hatten die Fidesz-Abgeordneten bereits die EVP-Fraktion im Europaparlament verlassen.

USA fordern "sofortigen" Stopp am Bau von Nord Stream 2

Washington/Moskau - Die USA haben am Donnerstag den "sofortigen" Stopp am Bau der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 gefordert. Jede Stelle, die am Projekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland beteiligt sei, müsse sich "sofort" zurückziehen oder mit US-Sanktionen rechnen, erklärte US-Außenminister Antony Blinken. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sei verpflichtet, das dazu vom Kongress verabschiedete Sanktionsgesetz umzusetzen.

Anzeigen 2020 trotz "Explosion" bei Cybercrime rückläufig

Wien - 433.811 Straftaten sind im Jahr 2020 angezeigt worden, ein Rückgang von 11,3 Prozent gegenüber 2019 - und mit Abstand der geringste Wert der vergangenen Dekade. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote auf 54,2 Prozent. Aber "förmlich explodiert" sei die Cyberkriminalität, stellte der neue Direktor des Bundeskriminalamtes (BK), Andreas Holzer, bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2020 fest: Fast 36.000 Anzeigen bedeuten hier einen Anstieg von 26 Prozent gegenüber 2019.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red