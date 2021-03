AstraZeneca darf in Österreich weiter verimpft werden

Wien - Nachdem die Europäische Arzneimittelagentur EMA die weitere Verwendung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca empfohlen hat, hat sich Österreichs Nationales Impfgremium am Donnerstagabend diesem Schritt angeschlossen. "In Anlehnung an die Beurteilung der EMA wird empfohlen, das Impfprogramm unverändert fort zu setzen", wurde mitgeteilt. Der Impfstoff sei nicht mit einem Anstieg des Gesamtrisikos für Blutgerinnsel (thrombo-embolische Ereignisse) verbunden, hieß es.

Kurz erwartet bald Ende der deutschen Grenzkontrollen

Wien/Berlin - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Donnerstag in Berlin zuversichtlich gezeigt, dass die deutschen Grenzkontrollen zu Tirol bald beendet werden können. Nach seinem Treffen mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) meinte Kurz, er gehe davon aus, "dass, wenn das Infektionsgeschehen sich in Tirol weiter so gut entwickelt", die Kontrollen innerhalb von zwei Wochen beendet werden könnten. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe das ähnlich gesehen.

Corona-Ampel hält Vorarlberg orange

Wien - Die Ampel-Kommission tritt für weitere Restriktionen ein, wenn sich die Zahl der Corona-Infektionen weiter "unkontrolliert" erhöht. Allerdings wird in einer Stellungnahme nach der wöchentlichen Sitzung auch auf die Option regionaler Maßnahmen hingewiesen. Zudem will man die Akzeptanz in der Bevölkerung gewahrt sehen. Was die Ampelfarben angeht, bleibt alles beim Alten. Vorarlberg ist orange, der Rest des Landes rot.

Umstrittene Corona-Gesetze nahmen Ausschuss-Hürde

Wien - Nur mit dem Stimmen von ÖVP und Grünen hat am Donnerstag die jüngste geplante Novelle zum Epidemie- und COVID-19-Maßnahmengesetzes den Gesundheitsausschuss des Nationalrats passiert, berichtete die Parlamentskorrespondenz. Sie bringt strengere Regelungsmöglichkeiten für Zusammenkünfte, für Tests und regelt "Impfprivilegien". Zur ursprünglichen Fassung hatte es mehr als 35.000 Begutachtungsstellungnahmen gegeben, nun wurde eine abgeänderte Version Richtung Plenum geschickt.

Viererkoalition in Innsbruck geplatzt

Innsbruck - Die Innsbrucker Viererkoalition aus Grünen, ÖVP, Für Innsbruck (FI) und SPÖ ist am Donnerstagabend von Grünen-Bürgermeister Georg Willi für beendet und das von ihm angekündigte "freie Spiel der Kräfte" ausgerufen worden. Zuvor war ein von den Grünen eingebrachter Abwahlantrag gegen FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger nicht zur Abstimmung gekommen, weil außer den Grünen und zwei SPÖ-Mandataren alle den Saal verließen.

Orban vollzieht Bruch mit Europäischer Volkspartei

Budapest/Brüssel - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat mit seiner Regierungspartei Fidesz einen vollständigen Bruch mit der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) vollzogen. Dies geht aus einem Brief des Fidesz an die EVP hervor, dessen Eingang die EVP am Donnerstag in Brüssel bestätigte. Anfang des Monats hatten die Fidesz-Abgeordneten bereits die EVP-Fraktion im Europaparlament verlassen. Wie die EVP-Partei mitteilte, ist die Fidesz-Mitgliedschaft nun automatisch beendet.

USA fordern "sofortigen" Stopp am Bau von Nord Stream 2

Washington/Moskau - Die USA haben am Donnerstag den "sofortigen" Stopp am Bau der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 gefordert. Jede Stelle, die am Projekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland beteiligt sei, müsse sich "sofort" zurückziehen oder mit US-Sanktionen rechnen, erklärte US-Außenminister Antony Blinken. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sei verpflichtet, das dazu vom Kongress verabschiedete Sanktionsgesetz umzusetzen.

Fridays For Future starten den siebenten Klimastreik

Wien/Österreich-weit - Der siebente globale Klimastreik der Umweltbewegung Fridays For Future geht am Freitag unter dem Motto "Keine leere Versprechen mehr" von 12.00 bis 14.00 Uhr über die Bühne - natürlich unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Laut ÖAMTC ist bereits ab 11.00 Uhr mit einer Ringsperre von der Urania bis zum Ringturm wegen der dort geplanten Bildung einer Menschenkette zu rechnen. Umwelt-NGOs, AK und ÖGB supporten den Streik.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red