Haimbuchner nach Coronaerkrankung auf Intensivstation

Linz - Oberösterreichs FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesparteichef Manfred Haimbuchner wird wegen seiner Coronaerkrankung intensivmedizinisch behandelt. Am Donnerstag hatte sich der 42-Jährige auf Anraten seines Arztes ins Linzer Kepler Uniklinikum begeben. Am Abend wurde er auf die Intensivstation verlegt, teilte die FPÖ OÖ in einer Aussendung am Freitag mit. Er werde derzeit künstlich beamtet.

12.500 Geimpfte im Bezirk Schwaz meldeten sich für Studie

Schwaz/Innsbruck - Die Studie mit dem Namen "REDUCE", die im Bezirk Schwaz die Durchimpfung aufgrund der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante begleitet, hat viele Impfwillige erreicht. 12.500 Menschen nahmen an der Untersuchung teil. An neun Standorten wurde eine Teilnahme angeboten, 65 Prozent der dort Geimpften taten dies auch. "Schon 5.000 TeilnehmerInnen hätten ausgereicht, um valide Ergebnisse zu erhalten", erläuterte Studienleiter Peter Willeit von der Med-Uni Innsbruck.

AstraZeneca versichert weitere Zusammenarbeit mit Behörden

Wien - AstraZeneca will "weiterhin eng mit den Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten, um die angemessene Anwendung des Covid-19-Impfstoffs sicherzustellen". Die Empfehlungen der EU-Arzneimittelbehörde EMA zur Aktualisierung der Fach- und Gebrauchsinformation werde umgesetzt, betonte AstraZeneca Österreich Freitagfrüh. Die EMA hatte zuvor erklärt, dass für seltene thromboembolische Ereignisse ein Zusammenhang mit dem Vakzin nicht bewiesen ist, aber weiter untersucht werden sollte.

Wien verschiebt coronabedingt planbare Operationen

Wien - Aufgrund der jüngsten Entwicklung in der Corona-Krise ist in den städtischen Spitälern in Wien damit begonnen worden, nicht dringende, planbare Operationen an Ordens- oder Privatspitäler auszulagern. Wo dies nicht möglich ist, werden Termine verschoben - "noch nicht in großem Stil, aber die stärkere Dynamik im Infektionsgeschehen zwingt uns jetzt dazu, Maßnahmen zu ergreifen", erläuterte Markus Pederiva vom Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) am Freitag.

Mindestens acht Menschen bei Protesten in Myanmar getötet

Naypyidaw - In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärmachthaber am Freitag mindestens acht Menschen getötet worden. Laut dem Nachrichtenportal Myanmar Now wurden sieben Menschen in der Stadt Aungpan getötet. Eine verwundete Person starb, nachdem sie in der nahe gelegenen Stadt Kalaw ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Das brutale Vorgehen der Junta in Myanmar gegen Kritiker des Militärputsches führt unterdessen zu einer massiven Fluchtbewegung aus der Handelsmetropole Yangon.

Österreich-Konsortium hat Konzept für MAN Steyr

München/Steyr - Im Ringen um den Erhalt des MAN Werks in Steyr hat das Konsortium um den Linzer Unternehmer Karl Egger (KeKelit) Donnerstagabend sein angekündigtes Konzept zur Übernahme und Weiterentwicklung zu einem "Green Mobility Center" dem Lkw-Hersteller zugeschickt. Von den 2.300 Mitarbeitern, 1.950 gehören zur Stammbelegschaft, könnten 1.850 weiterarbeiten. Derzeit verhandelt der MAN-Konzern mit Sitz in München ausschließlich mit dem Investor Siegfried Wolf über einen Verkauf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red