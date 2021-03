Biden verurteilte Rassismus aufs Schärfste: "Muss aufhören"

Atlanta - Nach den tödlichen Angriffen auf mehrere asiatische Massage-Salons im Großraum Atlanta hat US-Präsident Joe Biden Hass und Rassismus aufs Schärfste verurteilt. "Wir müssen unsere Herzen wandeln. Hass darf in Amerika keinen sicheren Hafen haben. Es muss aufhören", appellierte Biden am Freitag (Ortszeit) bei einem Besuch in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Der Demokrat forderte zudem dazu auf, Diskriminierung und Rassismus nicht unwidersprochen zu lassen und damit zu tolerieren.

Harsche Töne beim Spitzentreffen von USA und China in Alaska

Anchorage (Alaska) - Die USA und China haben sich bei ihrem ersten Spitzentreffen seit dem Antritt der neuen Regierung in Washington eine offene Konfrontation geliefert. Der Nationale US-Sicherheitsberater Jake Sullivan sprach nach dem Abschluss der zweitägigen Gespräche in Alaska von einem erwarteten "harten und direkten" Austausch. Der chinesische Sender CGTN wiederum zitierte auf Twitter Außenminister Yang Jiechi mit den Worten, die Gespräche seien "offen, konstruktiv und nützlich" gewesen.

Vulkanausbruch nahe Islands Hauptstadt Reykjavik

Reykjavik - Unweit der isländischen Hauptstadt Reykjavik ist es zu einem Ausbruch des Vulkans Fagradalsfjall gekommen. Laut dem Meteorologischen Dienst des Inselstaats wurden in der Nacht zu Samstag zwar nur leichte seismologische Ausschläge gemessen. Dennoch riss die Oberfläche des Vulkans auf einer Länge von 500 Metern auf und kleine Lavafontänen spritzten in die Höhe. Ein glühender Strom flüssigen Gesteins ergoss sich entlang der Bergflanken und war etwa einen Quadratkilometer groß.

Edtstadler zuversichtlich bei gerechter Impfstoff-Verteilung

Brüssel/Wien - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zeigt sich angesichts der Gespräche für eine gerechte Impfstoffverteilung innerhalb der EU optimistisch. "Die Verhandlungen auf EU-Ebene verlaufen bisher gut und ich bin optimistisch, dass wir in den kommenden Wochen eine gerechte Lösung finden werden", teilte Edtstadler der APA mit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte sich zuvor bezüglich der angekündigten Zusatzdosen für Österreich bedeckt gehalten.

WHO bekräftigt Empfehlung für AstraZeneca-Impfstoff

Genf - Nach der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Empfehlung für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca bekräftigt. Der Nutzen des Präparats überwiege die Risiken, erklärte das WHO-Beratergremium zur Impfstoffsicherheit am Freitag. Der Impfstoff habe ein "enormes Potenzial, Infektionen zu verhindern und die Zahl der Todesfälle weltweit zu senken", hieß es.

Trumps Luxusresort nach Coronaausbruch teilweise geschlossen

Palm Beach (Florida) - Das Luxusresort Mar-a-Lago des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Florida ist wegen eines Corona-Ausbruchs teilweise geschlossen worden. Einige der Mitarbeiter seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Management des Clubs in einer E-Mail mit, aus der die "Washington Post" am Freitag zitierte. Aus diesem Grund würden der Beach Club und der Dining Room vorübergehend geschlossen. Wie viele Mitarbeiter erkrankt sind, teilte die Resortleitung nicht mit.

Corona-Regeln für Ostern wohl wie zu Weihnachten

Wien - Die Regierung plant offenbar zu Ostern eine Lockerung der Besuchsregeln. Orientieren will man sich dabei an jenen Regeln, die zu Weihnachten vorgeschrieben waren. Entsprechende Pläne hat Chief Medical Officer Katharina Reich am Donnerstag der Ampel-Kommission präsentiert, geht aus dem Sitzungsprotokoll hervor, das am Freitag öffentlich wurde. Religiöse Veranstaltungen sollen - wo möglich - outdoor stattfinden.

1.325 positive Corona-Schnelltests an den Schulen

Wien - In dieser Woche hat es an Schulen bei 1,6 Mio. Corona-Schnelltests 1.325 positive Resultate gegeben. Das teilte das Bildungsministerium der APA mit. In dieser Zahl noch nicht enthalten sind die heute erstmals durchgeführten Freitags-Tests. Ab dieser Woche wird statt zwei- insgesamt dreimal wöchentlich per anterio-nasalem Schnelltest auf eine Covid-19-Infektion untersucht. Insgesamt blieb die Zahl der positiven Tests gegenüber der Vorwoche in etwa gleich, in Wien legte sie zu.

