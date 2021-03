Anschober vor Beratungen am Montag gegen Lockerungen

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich im Vorfeld der für Montag im Kanzleramt angesetzten Beratungen zur Corona-Situation gegen Lockerungen ausgesprochen. "Wir haben derzeit sicher keine Phase, wo es (...) um eine Phase der großen Lockerungen geht", sagte er am Samstag im ORF-Radio angesichts der kontinuierlich steigenden Neuinfektionszahlen und der Situation in den Intensivstationen. Laut Regierungskreisen sind regionale Differenzierungen angedacht.

Anti-Corona-Demo in Wien mit elf Festnahmen

Wien - Die Aktivisten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung haben ihren Zwei-Wochen-Rhythmus eingehalten und sind am Samstag in Wien wieder auf die Straße gegangen. Nach einem gut einstündigen Zug am Gürtel nahe dem Hauptbahnhof wurde die Demonstration aufgelöst. Es kam nach vorläufigen Angaben der Polizei zu elf Festnahmen. Dazu hagelte es rund 1.630 verwaltungsstrafrechtliche und etwa 20 strafrechtliche Anzeigen

Ausreise aus Kärntner Ort Zlan ab Sonntag nur mit Test

Stockenboi - Die 400 Einwohner der Ortschaft Zlan im Bezirk Villach-Land benötigen ab Sonntag einen negativen Coronatest, wenn sie den Ort verlassen wollen. Die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land hatte diese Verordnung erlassen, nachdem in der Ortschaft 19 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Polizei wird stichprobenartige Kontrollen durchführen, die Verordnung ist vorerst bis kommenden Freitag, 24.00 Uhr, aufrecht, hieß es vom Landespressedienst.

Dutzende Festnahmen bei Anti-Lockdown-Protesten in London

London/Kassel/Amsterdam - Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sind in London dutzende Menschen festgenommen worden. Tausende Demonstranten marschierten am Samstag vom Hyde Park durch das Stadtzentrum. Nach dem Ende des Protestmarsches kehrten rund 100 Demonstranten in den Hyde Park zurück, lieferten sich Handgemenge mit Polizisten und bewarfen die Beamten mit Flaschen und Dosen. Auch in vielen anderen europäischen Ländern wurde am Samstag gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert.

Ex-Kabinettschef von Malta wegen Korruption angeklagt

Valletta - Der langjährige Kabinettschef der maltesischen Regierung, Keith Schembri, ist wegen Korruption angeklagt worden. Ein Gericht verkündete die Anklage wegen Geldwäsche, Korruption, Betrugs und Unterschriftenfälschung am Samstag und lehnte eine Freilassung auf Kaution ab. Neben Schembri wurden laut Polizei zehn weitere Verdächtige angeklagt. Auch gegen 20 Firmen wurde Anklage erhoben.

ÖFB geht von Abstellung aller Legionäre für WM-Quali aus

München/Wien - Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) ist äußerst zuversichtlich, am Donnerstag in Schottland mit dem bestmöglichen Kader in die WM-Qualifikation starten zu können. Teamchef Franco Foda kann entgegen der ursprünglichen Befürchtungen aller Voraussicht nach bereits im ersten der drei März-Länderspiele auf alle seine Deutschland-Legionäre zurückgreifen. Einige abschließende Gespräche mit deren Arbeitgebern waren laut ÖFB am Samstagabend noch zu führen.

