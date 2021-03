Regionale Maßnahmen bei Corona-Gipfel am Montag erwartet

Wien - In der Bekämpfung der Corona-Pandemie zeichnet sich in Österreich ein regionales Vorgehen ab. Bei dem für Montag geplanten Corona-Gipfel im Kanzleramt sind freilich keine allzu großen Lockerungen zu erwarten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte am Sonntag, die Politik müsse am Montag "alle erforderlichen Maßnahmen setzen, damit es nirgendwo zum Kollaps in den Intensivstationen kommt". Auch sprach er sich für eine "Notbremse" in besonders stark betroffenen Regionen aus.

2.713 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden

Wien - Mit 2.713 Neuinfektionen in 24 Stunden sind die Werte des Gesundheits-und Innenministeriums am Sonntag nach vier Tagen in Folge über 3.000 nun unter diese Marke gefallen. In den vergangenen sieben Tagen kamen durchschnittlich 2.941 Fälle täglich dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag mit 231,3 deutlich über der 200er-Marke. Am vergangenen Sonntag waren 2.503 Neuinfektionen registriert worden.

Zahl neuer Corona-Toter in Großbritannien drastisch gesunken

London - In Großbritannien ist die Zahl der neuen Coronatoten auf ein Halbjahrestief gesunken. Am Sonntag seien 33 Coronatote gezählt worden, so wenige wie seit Anfang Oktober nicht mehr, teilten die Behörden in London mit. Beobachter werteten dies als Zeichen, dass die Impfstrategie in dem massiv von der besonders ansteckenden Virusvariante B.1.1.7 betroffenen Land wirkt. Im Jänner und Februar hatte es Spitzenwerte von über 1.000 Coronatoten pro Tag gegeben.

China verhängt Flugverbot für AUA wegen fünf Coronafälle

Wien/Schwechat/Shanghai - Die AUA darf zwei Wochen lang keine Passagiere nach China transportieren. Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde CAAC verhängte am 19. März ein zweiwöchiges Flugverbot gegen die Austrian Airlines, wie das Onlineportal Aviation.Direct am Sonntag berichtete. Der Grund dafür ist, dass am 5. März auf dem Shanghai-Flug fünf corona-positive Passagiere an Bord waren. Die AUA bestätigte das Verbot gegenüber der APA.

WAC und WSG Tirol nach Herzschlagfinale in Meistergruppe

Innsbruck - Der Wolfsberger AC und die WSG Tirol haben sich die zwei verbliebenen Plätze in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gesichert. Der WAC beendet nach einem spektakulären 5:3-Sieg am Sonntag bei Austria Wien den Grunddurchgang auf Rang fünf, WSG Tirol reichte ein Heim-1:1 gegen Rapid Wien für Platz sechs. Hartberg muss nach einem späten Gegentreffer zum 3:3 gegen St. Pölten in die Quali-Gruppe. Ried verlor in Altach 1:2. Sturm Graz spielte bei der Admira 0:0.

Immer mehr Tote in Myanmar - Proteste gehen weiter

Yangon (Rangun) - Bei Protesten gegen die Militärjunta in Myanmar sind auch am Wochenende erneut zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. In Monywa wurden am Sonntag ein Mann getötet und mindestens zwei weitere Menschen verletzt, wie zwei Augenzeugen berichteten. "Sie setzten Betäubungsgranaten und Tränengas ein", sagte ein Anwohner einem AFP-Reporter. Der Mann sei von einem Geschoß am Kopf getroffen worden und auf der Stelle tot gewesen.

Biden kritisiert Rückzug der Türkei aus Frauenschutz-Pakt

Washington/Ankara/Brüssel - US-Präsident Joe Biden hat den Rückzug der Türkei aus einem internationalen Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt als "zutiefst enttäuschend" kritisiert. "Dies ist ein entmutigender Rückschritt für die internationale Bewegung, die Gewalt gegen Frauen weltweit zu beenden", hieß es in einer am Sonntag vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung. Zuvor hatte sich auch der Europarat enttäuscht über den am Samstag verkündeten Ausstieg gezeigt, die EU forderte eine Rücknahme.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red