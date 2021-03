Ostgipfel berät Corona-Maßnahmen für Wien, NÖ und Burgenland

Wien - Nach den de facto ergebnislosen Bund-Länder-Experten-Beratungen werden am Dienstagabend bei einem "Ostgipfel" Maßnahmen gegen die in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland aktuell besonders hohen Corona-Infektionszahlen gesucht. Ein scharfer regionaler Lockdown ist - trotz teils sehr angespannter Lage in den Spitälern - nicht zu erwarten. Wiens Bürgermeister Ludwig kündigte lediglich an: "Wir werden in der Ostregion mit Sicherheit verschärfende Maßnahmen setzen."

3.415 Neuinfektionen und mehr als 2.000 Spitalspatienten

Wien - Die Coronavirus-Situation in Österreich verschärft sich weiter. Am Dienstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 3.415 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Erstmals seit zwei Monaten mussten auch wieder mehr als 2.000 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Unterdessen blieb die Zahl der Infizierten auf Intensivstationen gleich hoch wie am Montag - österreichweit 437 Menschen benötigten intensivmedizinische Versorgung.

"Helden"-Gemälde von Banksy brachte 19,45 Mio. Euro

London - Ein Banksy-Gemälde zu Ehren der Mitarbeiter des britischen Gesundheitsdienstes (NHS) ist am Dienstag in London für einen Rekordpreis versteigert worden. Bei der Auktion bei Christie's wechselte das Schwarz-Weiß-Bild mit dem Titel "Game Changer" nach heftigem Bieterstreit für 16,75 Millionen Pfund (19,45 Millionen Euro) den Besitzer. Der Schätzwert hatte bei 2,5 bis 3,5 Millionen Pfund gelegen. Der Erlös soll dem NHS zugutekommen.

Oppositionelle Kritik nach Corona-Gipfel

Wien - Nach dem montägigen Corona-Gipfel folgte am Dienstag weitere Kritik der Opposition. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner warf der Regierung vor, "das Ruder und die Verantwortung abgegeben" zu haben. NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker sah eine "Wiederauferstehung der alten Landesfürsten", der Kanzler und Gesundheitsminister "relativ machtlos" gegenüber standen. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ortete "völlige Plan- und Konzeptlosigkeit".

Weniger Arbeitslose als in Vorwoche, aber mehr Schulungen

Wien - Die Arbeitslosenzahlen sind aufgrund der Coronakrise weiterhin auf hohem Niveau, seit den Lockerungen im Handel und körpernahen Dienstleistern Anfang Februar gibt es aber einen kontinuierlichen Rückgang. Die Zahl der Menschen ohne Job ist diese Woche um 7.000 Personen gegenüber der Vorwoche gesunken. Aktuell sind 386.000 Menschen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet.

Nur Apotheken dürfen rezeptfreie Medizin verkaufen

Wien/Wals - Rezeptfreie Arzneimittel dürfen weiter nur von Apotheken abgegeben werden und nicht etwa über Drogeriemärkte. Auch das absolute Verbot der Abgabe von Arzneimitteln in Selbstbedienung bleibt. Dieses Erkenntnis hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Dienstag veröffentlicht. Die Apothekerkammer sieht eine "richtungsweisende Entscheidung". Die Drogeriemarktkette dm will nicht locker lassen und prüft nun den Entscheid.

China protestiert gegen neue Sanktionen der EU

Peking - Nach der abgestimmten Verhängung von Sanktionen gegen China durch die Europäische Union, Großbritannien, die USA und Kanada wegen Menschenrechtsverletzungen nehmen die Spannungen zwischen Peking und dem Westen zu. Das Außenministerium in Peking zitierte am Dienstag sowohl den Leiter der EU-Delegation als auch den britischen Botschafter ins Außenministerium. Umgekehrt bestellten Frankreich und Belgien den chinesischen Botschafter in Paris bzw. Brüssel ein.

CERN-Physiker vor sensationeller Entdeckung

Genf/Zürich - Forscher der Uni Zürich (UZH) und des europäischen Forschungszentrums CERN in Genf haben etwas entdeckt, das ein fundamentales physikalisches Gesetz in Frage stellt: Bei Experimenten entsprach das Resultat nicht der erwarteten "Lepton-Universalität". Vermutet wird, dass eine neue, noch unbekannte Kraft im Spiel ist. "Wenn sich das bestätigt, wäre es die größte Entdeckung in der Teilchenphysik innerhalb der letzten Jahrzehnte", sagte der Physiker Nico Serra.

