Annäherung im Streit über EU-Impfstoffverteilung

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind bei ihrem Video-Gipfel einer Lösung bei der Verteilung von Impfdosen näher gekommen. Sie vereinbarten am Donnerstag, zehn Millionen zusätzliche Impfdosen von Dosen von Biontech/Pfizer zu nutzen, um bestehende Differenzen in der Verteilung auszugleichen. Auch Österreich könnte davon profitieren. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich "froh, erleichtert und zufrieden".

Ampel-Kommission will "Ost-Maßnahmen" ausbreiten

Wien - Die Ampel-Kommission begrüßt den kurzen "Lockdown" in der Ostregion zu Ostern und empfiehlt diesen auf den größten Teil des Bundesgebiets auszuweiten. Das geht aus der aktuellen Risikoeinschätzung hervor, die der APA vorliegt. In jenen Gebieten, in denen die Inzidenz über 200 auf 100.000 Einwohner liegt, sollte sie als präventives Instrument dienen, um Auslastungssituationen wie in den östlichen Bundesländern zu vermeiden.

Investor Wolf stellt MAN-Belegschaft Steyr Übernahmeplan vor

Steyr/München - Investor Siegfried Wolf wird Freitagnachmittag der Belegschaft des MAN-Werks Steyr seinen Übernahmeplan präsentieren. Die Konzernzentrale des Lkw-Herstellers in München will an den Ex-Magna Chef verkaufen, sonst soll der Standort 2023 geschlossen werden. An der Betriebsversammlung nimmt auch Vorstandsvorsitzender Andreas Tostmann teil. Wolf will MAN unter Marke Steyr fortführen, allerdings von der aktuell 1.845 großen Stammbelegschaft nur rund 1.250 übernehmen.

Suezkanal-Blockade soll laut Regierung bald behoben sein

Kairo - Die Blockade des Suez-Kanals durch ein festgefahrenes Containerschiff dauert nach Angaben eines Vertreters der ägyptischen Regierung entgegen anderer Einschätzungen höchstens noch drei Tage. Die Schifffahrt auf dem Kanal zwischen Rotem Meer und Mittelmeer werde "binnen 48 bis 72 Stunden höchstens wieder aufgenommen" werden, sagte der Berater von Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi für Seehäfen, Mohab Mamisch, am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur AFP.

EU berät mit Biden über Neustart der Beziehungen

Brüssel/Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich am Donnerstagabend beim Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs eingeschaltet. Dies teilte der Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter mit. Biden wollte eine kurze Ansprache zum Neustart der transatlantischen Beziehungen halten. Erklärtes Ziel des US-Präsidenten ist es, im Kampf gegen die Corona-Pandemie und gegen die Erderwärmung mit Europa zusammenzuarbeiten und die gemeinsamen Handelsbeziehungen zu stärken.

Klimaticket rückt näher

Wien - Das 1-2-3-Klimaticket hat eine weitere Hürde genommen. Der Nationalrat hat am Donnerstagabend den organisatorischen und rechtlichen Rahmen für das Projekt gebilligt. Dagegen stimmten nur die Freiheitlichen, die eine schlechte Umsetzung eines an sich guten Produkts sahen. Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) ging davon aus, dass zumindest das bundesweite Ticket noch heuer starten wird können.

Druck auf slowakischen Ministerpräsidenten Matovic wächst

Bratislava - In der Slowakei wächst der Druck auf den umstrittenen Ministerpräsidenten Igor Matovic. Nachdem die rechtsliberale Partei "Freiheit und Solidarität" (SaS) ihren Austritt aus der Regierung formalisierte, verschärfte auch die kleinste Koalitionspartei "Für die Menschen" (Za ludi) am Donnerstag ihre Gangart. Sie forderte ultimativ bis Montag eine Lösung des Koalitionskonflikts. Ohne die Unterstützung von Za ludi hat Matovic keine Mehrheit im Parlament mehr.

Fahrgast verletzte Zugbegleiter in NÖ mit Messer schwer

Klosterneuburg/Tulln - Ein Fahrgast hat am Donnerstagvormittag einen Zugbegleiter auf der Strecke der Franz-Josefs-Bahn zwischen Klosterneuburg und Tulln schwer mit einem Messer verletzt. Der nach Polizeiangaben 17-jährige Beschuldigte aus Wien soll den 54-Jährigen aus dem Bezirk Zwettl nach einem Streit attackiert haben. Der Zugbegleiter wurde nach notärztlicher Versorgung in das Universitätsklinikum Tulln gebracht, Der Jugendliche wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

