Deutsche Einreisebeschränkungen für Tirol aufgehoben

Berlin/Innsbruck - Deutschland hebt seine strikten Einreisebeschränkungen für Tirol am Sonntag wieder auf. Wie die deutsche Bundesregierung am Freitag mitteilte, wurde das österreichische Bundesland so wie Tschechien und die Slowakei von der Virusvariantenliste gestrichen. Damit entfällt die Grundlage für das seit Mitte Februar geltende faktische Einreiseverbot. Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (beide ÖVP) reagierten erfreut.

Impfstreit im Nationalrat fortgesetzt

Wien - Der Streit um die Verantwortung für das eher gemächliche Impftempo in Österreich geht weiter. Die SPÖ bemühte dazu am Freitag Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zu einer "Dringlichen Anfrage" ins Hohe Haus, um Aufklärung zu erhalten. Dieser wies Vorwürfe aller Art zurück und bestritt, beim Impfen gespart zu haben. Ein Budgetlimit beim Impfstoff wäre geradezu absurd gewesen, betonte Blümel. Die Position sei immer gewesen, so viel wie möglich zu beschaffen.

Massiver Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen

Wien - Die Corona-Infektionszahlen steigen in Österreich weiter massiv an und kratzen stark an der 4.000er-Marke. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind laut Gesundheits- und Innenministerium (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) 3.895 Neuansteckungen registriert worden, die meisten mit 1.022 in Wien. Damit sind die Zahlen wieder am Niveau von Anfang Dezember, wo es täglich rund 3.800 Infektionen gab.

Wifo-Chef: Pandemie-Bekämpfung ist das Wichtigste

Wien - Die führenden Experten von Wifo und IHS haben am Freitag die heimische Gesundheitspolitik zu einer entschlossenen Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgefordert, weil das auch der Schlüssel für die Beendigung der Wirtschaftskrise sei. Ein weiterer vierwöchiger Lockdown im Frühjahr würde das Wachstum Österreichs heuer deutlich dämpfen, laut Wifo von 2,3 auf 1,5 Prozent, dem IHS zufolge von 2,6 auf zwei Prozent.

Teilnahme bei "Alles gurgelt" nun für alle Wiener möglich

Wien - Ab sofort haben alle Wienerinnen und Wiener im Rahmen der Corona-Testinitiative "Alles gurgelt" die Möglichkeit, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Bisher war die Teilnahme nur für ausgewählte Betriebe und Organisationen möglich. Die PCR-Tests sind kostenlos und können zuhause durchgeführt werden. Die Proben können jetzt bei allen Rewe-Standorten abgegeben werden.

Mindestens 32 Tote bei Zusammenstoß zweier Züge in Ägypten

Kairo/Assiut - Beim Zusammenstoß zweier Züge sind in Ägypten mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das ägyptische Gesundheitsministerium meldete am Freitag zudem 84 Verletzte. Die Opfer seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die beiden Züge stießen demnach in dem Ort Tahta südlich der Stadt Assiut zusammen. Der Ort liegt rund 375 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo.

Ernst August von Hannover bekämpft Urteil

Grünau im Almtal/Wels/Hannover - Prinz Ernst August von Hannover hat gegen seine Verurteilung am Landesgericht Wels Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe angemeldet und sich gegen die ihm erteilten Weisungen beschwert. Das teilte das Gericht am Freitag auf APA-Anfrage mit. Das Urteil vom Dienstag wird somit nicht rechtskräftig. Von der Staatsanwaltschaft ist noch keine Erklärung beim Gericht eingelangt. Der Welfenprinz hatte zehn Monate bedingt und fünf Weisungen ausgefasst.

Nationalrat würdigte Klimavolksbegehren mit Entschließung

Wien - Mit einer umfangreichen Entschließung hat der Nationalrat das - ziemlich erfolgreiche - Klimavolksbegehren gewürdigt. Eckpunkte des von ÖVP, Grünen und NEOS unterstützten Antrages sind die Einführung eines Klimarates, eines Klimakabinetts und die Sicherstellung der Klimaschutzmilliarde bis 2030. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) versicherte ihre Absicht, "diesen Antrag in der vollen Breite rasch umzusetzen".

