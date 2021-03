Mindestens 50 Tote bei Protesten gegen Junta in Myanmar

Naypyidaw - In Myanmar sind bei erneuten Protesten Augenzeugen und Medienberichten zufolge mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Trotz der drohenden Gefahr von Kopfschüssen durch Sicherheitskräfte gingen in Yangon, Mandalay und anderen Städten wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen, um gegen den Putsch vom 1. Februar zu demonstrieren. Der Chef der Militärregierung erklärte am Tag der Armee am Samstag, das Militär wolle das Volk schützen und strebe nach Demokratie.

Acht Tote und 29 Verletzte bei Hauseinsturz in Kairo

Kairo - Beim Einsturz eines Wohngebäudes in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen und 29 weitere verletzt worden. Das neunstöckige Gebäude im Osten von Kairo stürzte in der Nacht auf Samstag in sich zusammen, wie die staatliche Nachrichtenseite "Al-Ahram" berichtete. Die Zeitung "Al-Masri al-Jum" veröffentlichte ein Video von Rettungskräften, die nachts unter Trümmern nach Opfern suchen.

Wiener Bürgermeister für Wiederkandidatur Van der Bellens

Wien - Sollte Bundespräsident Alexander Van der Bellen 2022 erneut kandidieren, spricht sich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig für den Verzicht auf einen SPÖ-Kandidaten aus. "Ich schätze den Bundespräsidenten Van der Bellen außerordentlich. Er macht auch in schwierigen Zeiten eine wirklich sehr, sehr gute politische Figur", sagt Ludwig in einem Interview mit "ATV Aktuell", das Samstagabend ausgestrahlt wird.

Jihadisten-Überfall in Mosambik - 180 Menschen sitzen fest

Maputo - Nach einem Überfall von Jihadisten im Nordosten Mosambiks sitzen etwa 180 Menschen in einem Hotel in der Stadt Palma fest. Unter ihnen sollen auch ausländische Beschäftigte von in der Stadt vertretenen Öl-Firmen sein, hieß es. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) meldete unter Berufung auf Augenzeugen mehrere Todesopfer. Die Islamisten hatten Palma bereits am Mittwoch überfallen.

Bergungsversuche im Suezkanal sollen Samstag weitergehen

Kairo - Die Bergungsarbeiten rund um das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" sind am späten Freitagabend (Ortszeit) unterbrochen worden und sollen am Samstag wieder aufgenommen werden. Dies bestätigten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Zuletzt wurde versucht, mit Baggern 20.000 Kubikmeter Sand vom Bug des Schiffes zu entfernen und es somit zu befreien. Die 400 Meter lange "Ever Given" war am Dienstag wegen starker Winde auf Grund gelaufen.

Italien bleibt bis Mai im Teil-Lockdown

Rom - Die italienische Regierung will die Corona-Restriktionen über die Zeit nach Ostern verlängern. Bis zum 30. April wird es Italien-weit keine gelben Regionen geben. Erst ab Mai kann Italien mit einer Lockerung der Restriktionen rechnen, wie aus einem Treffen von Premier Mario Draghi mit dem wissenschaftlichen Komitee CTS hervorgeht, das der Regierung bei Beschlüssen in Sachen Coronavirus zur Seite steht.

Autounfall in Salzburg forderte drei Todesopfer

Anthering - Bei einem Verkehrsunfall auf der B156 bei Anthering sind am Freitagabend alle drei Insassen eines Pkw ums Leben gekommen. Zwei Personen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert, ein drittes Opfer musste mittels Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der drei Verunfallten feststellen. Keiner der Männer im Alter von 25, 29 und 36 Jahren war angeschnallt, keiner von ihnen war im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung, so die Polizei.

"Licht aus" für das Klima bei der 15. "Earth Hour"

Wellington/Wien - Im Asien-Pazifik-Raum haben zahlreiche Menschen und Städte am Samstagabend um 20.30 Uhr (Ortszeit) die "Earth Hour" 2021 eingeläutet. In Neuseeland, einem der zeitlich ersten Länder, in denen für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet werden sollten, hatte der WWF die Bevölkerung zu einer breiten Teilnahme aufgefordert. Unter anderem hüllten sich der Aussichts-und Fernmeldeturm Sky Tower in Auckland und das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington in Dunkelheit.

