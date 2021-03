3.500 neue Corona-Fälle und Sprung auf Intensivstationen

Wien - Binnen 24 Stunden sind in Österreich 3.498 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und ein deutlicher Sprung um 41 weitere belegte Intensivbetten hinzugekommen. Die Zahl der schwerkranken Spitalspatienten stieg damit von 463 auf 504, zeigen die Samstags-Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. In einer Woche ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten um 110 bzw. 27,9 Prozent gestiegen. Nicht aussagekräftig sind die Testzahlen, wegen einer massiven Datenkorrektur in Vorarlberg.

Reisen nach Deutschland aus Tirol und Tschechien mit Regeln

München /Innsbruck/Bozen - Viele Einreisende aus Tirol und Tschechien nach Deutschland müssen auch nach Wegfall der Einstufung als Virusvariantengebiet in der Nacht auf Sonntag noch verschärfte Quarantäne-, Test- und Anmeldepflichten erfüllen. Entscheidend sei, ob man sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet aufgehalten habe, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag mit. In Tirol und Wien hatte man sich zuvor erfreut über die Erleichterungen gezeigt.

Dutzende Tote bei Protesten gegen Junta in Myanmar

Naypyidaw - In Myanmar sind bei erneuten Protesten Augenzeugen und Medienberichten zufolge mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach Informationen von "Myanmar Now" sollen sogar mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Am offiziellen Gedenktag der Armee war es in weiten Teilen des Landes zu Demonstrationen gegen die Junta gekommen. Dabei sollen Militärangehörige und Polizisten mit scharfer Munition und gezielten Kopfschüssen gegen unbewaffnete Zivilisten vorgegangen sein.

Iran und China unterzeichnen Kooperationsabkommen

Teheran - Der Iran und China haben in Teheran ein Kooperationsabkommen mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterzeichnet. Damit sei der Weg frei für Investitionen Chinas in Milliardenhöhe, hieß es am Samstag im Staatsfernsehen. Im Gegenzug will der Iran Öl zu günstigen Preisen liefern. Auch eine Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet soll geplant sein. Irans Präsident Hassan Rouhani bezeichnete die Zusammenarbeit mit China als strategisch.

Autounfall in Salzburg forderte drei Todesopfer

Anthering - Bei einem Verkehrsunfall auf der B156 bei Anthering sind am Freitagabend alle drei Insassen eines Pkw ums Leben gekommen. Zwei Personen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert, ein drittes Opfer musste mittels Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der drei Verunfallten feststellen. Keiner der Männer im Alter von 25, 29 und 36 Jahren war angeschnallt, keiner von ihnen war im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung, so die Polizei.

"Leichte Bewegung" bei Containerschiff im Suezkanal

Kairo - Die erhoffte Freilegung des Containerschiffs "Ever Given", das den Suezkanal blockiert, schreitet ein wenig voran. Das Seefahrt- und Logistikunternehmen GAC sprach am Samstag von mehr als zehn Schleppern und drei Baggern, die im Einsatz seien, um eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt wieder für den Handel freizugeben. Es gebe "leichte Bewegung". Der Frachter liege aber weiter auf Grund.

Wiener Bürgermeister für Wiederkandidatur Van der Bellens

Wien - Sollte Bundespräsident Alexander Van der Bellen 2022 erneut kandidieren, spricht sich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig für den Verzicht auf einen SPÖ-Kandidaten aus. "Ich schätze den Bundespräsidenten Van der Bellen außerordentlich. Er macht auch in schwierigen Zeiten eine wirklich sehr, sehr gute politische Figur", sagt Ludwig in einem Interview mit "ATV Aktuell", das Samstagabend ausgestrahlt wird.

"Licht aus" für das Klima bei der 15. "Earth Hour"

Wellington/Wien - Im Asien-Pazifik-Raum haben zahlreiche Menschen und Städte am Samstagabend um 20.30 Uhr (Ortszeit) die "Earth Hour" 2021 eingeläutet. In Neuseeland, einem der zeitlich ersten Länder, in denen für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet werden sollten, hatte der WWF die Bevölkerung zu einer breiten Teilnahme aufgefordert. Unter anderem hüllten sich der Aussichts-und Fernmeldeturm Sky Tower in Auckland und das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington in Dunkelheit.

