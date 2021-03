UNO: Blutigster Tag seit Putsch bei Protesten in Myanmar

Naypyidaw - In Myanmar sind bei landesweiten Demonstrationen gegen das Militär mehr als 114 Menschen getötet worden. Das berichtete die Zeitung "Myanmar Now" am Samstag unter Berufung auf Zahlen aus 44 Städten. Dagegen sprach die Zeitung "The Irrawaddy" von 59 Toten, unter ihnen drei Kinder im Alter von 7, 10 und 13 Jahren. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist es der "blutigste Tag" seit dem Putsch Anfang Februar.

SPÖ kritisiert "mutloses Warten" trotz voller Krankenhäuser

Innsbruck - Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Patienten auf den Intensivstationen fordert Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Bevölkerung zu einer "Osterruhe" auf. "Starten wir jetzt mit einer Osterruhe, damit wir eine Trendwende bei den Infektionszahlen schaffen", appellierte Anschober in einer Aussendung am Samstag. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner geht das nicht weit genug: sie fordert rasche bundesweite Maßnahmen und kritisiert "mutloses Warten" der Regierung.

Reisen nach Deutschland aus Tirol und Tschechien mit Regeln

München /Innsbruck/Bozen - Viele Einreisende aus Tirol und Tschechien nach Deutschland müssen auch nach Wegfall der Einstufung als Virusvariantengebiet in der Nacht auf Sonntag noch verschärfte Quarantäne-, Test- und Anmeldepflichten erfüllen. Entscheidend sei, ob man sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet aufgehalten habe, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Österreich selbst will die Verkehrssituation an den Grenzen "laufend beobachten", hieß es.

"Leichte Bewegung" bei Containerschiff im Suezkanal

Kairo - Die erhoffte Freilegung des Containerschiffs "Ever Given" im Suezkanal schreitet in kleinen Schritten voran. Das Seefahrt- und Logistikunternehmen GAC sprach am Samstag von mehr als zehn Schleppern und drei Baggern, die im Einsatz seien, um eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt wieder für den Handel freizugeben. Es gebe "leichte Bewegung". Der Frachter liege aber weiter auf Grund.

Uhren werden eine Stunde vor auf Sommerzeit gedreht

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor völlig unklar. Bei einer EU-weiten Online-Umfrage hatten sich 84 Prozent der Teilnehmer für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen.

Mehr als 100 Festnahmen bei Protesten gegen Lukaschenko

Minsk - Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot hat es in Weißrussland (Belarus) vereinzelt neue Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko gegeben. Dabei gingen Sicherheitskräfte am Samstag bei Festnahmen teilweise brutal vor, wie Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigten. Offiziellen Angaben zufolge wurden mehr als 100 Menschen wegen vermeintlichen Ordnungswidrigkeiten festgenommen.

Tote und Verletzte bei Schüssen in US-Stadt Virginia Beach

Virginia Beach (Virginia) - Bei Schüssen im US-Staat Virginia sind zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden. In der Nacht auf Samstag hätten Polizisten in Virginia Beach auf ihrer Streife Schüsse gehört und acht Verletzte gefunden, teilte die örtliche Polizei am Samstag mit. Eine Frau sei am Tatort an Schussverletzungen gestorben. Kurz darauf hätten die Beamten in der Nähe weitere Schüsse gehört. Ein Polizist habe an dem zweiten Tatort einen Verdächtigen gestellt und erschossen.

Österreicher lehnen Homosexuellen-Erlass des Vatikan ab

Wien - Die Weigerung der katholischen Kirche, homosexuelle Partnerschaften zu segnen, stößt in Österreich auf Ablehnung. Laut einer vom Magazin "profil" veröffentlichten Umfrage haben 64 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher kein Verständnis für das Nein der Glaubenskongregation im Vatikan. Scharfe Kritik kommt vom Wiener Dompfarrer Toni Faber, der homosexuellen Paaren den Segen nicht verweigern will. In Deutschland und Österreich formiert sich auch Protest von Theologen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red