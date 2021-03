Blutigster Protesttag seit Putsch in Myanmar - 114 Tote

Naypyidaw - In Myanmar ist es beim gewaltsamen Vorgehen des Militärregimes gegen die Straßenproteste zur bisher blutigsten Eskalation seit dem Putsch vor knapp zwei Monaten gekommen. Medienberichten und Augenzeugen zufolge schossen Sicherheitskräfte am Samstag erneut in mehreren Städten des Landes auf demonstrierende Regimegegner und töteten dabei mindestens 114 Menschen, darunter auch Kinder.

Tirol für Deutschland kein Virusvariantengebiet mehr

München /Innsbruck/Bozen - Tirol ist ab Sonntag auch für Deutschland kein Virusvariantengebiet mehr. Nach sechs Wochen endet um Mitternacht die virologische Einstufung, die einen faktischen Einreisestopp durch das Nachbarland begründete. Einreisen sind somit wieder möglich, doch wirkt die bisherige Regelung in Form von verschärften Quarantäne- und Anmeldepflichten nach. Sie gelten nämlich für alle Personen, die sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben.

"Licht aus" für das Klima bei der 15. "Earth Hour"

Wellington/Moskau/Wien - Weltweit haben am Samstagabend zahlreiche Menschen und Städte um 20.30 Uhr (Ortszeit) die "Earth Hour" 2021 begangen und sich damit zum Klimaschutz bekannt. Auch in Österreich gab es eine rege Beteiligung an der mittlerweile 15. Auflage der Aktion, bei der für eine Stunde das Licht abgeschaltet wird. Von der Oper in Sydney über den Pariser Eiffelturm bis zur Christusstatue in Rio de Janeiro waren zahlreiche Sehenswürdigkeiten dabei.

18 Tote bei Hauseinsturz in Kairo

Kairo - Beim Einsturz eines Wohngebäudes in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Es seien 18 Leichen aus den Trümmern geborgen worden, berichtete am Samstagabend die staatliche Zeitung "Al-Ahram". Zuvor war offiziell von fünf Todesopfern und 24 Verletzten gesprochen worden.

Uhren werden eine Stunde vor auf Sommerzeit gedreht

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor völlig unklar. Bei einer EU-weiten Online-Umfrage hatten sich 84 Prozent der Teilnehmer für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen.

Zahlreiche Festnahmen bei Protesten gegen Lukaschenko

Minsk - Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot hat es in Weißrussland (Belarus) vereinzelt neue Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko gegeben. Dabei gingen Sicherheitskräfte am Samstag bei Festnahmen teilweise brutal vor, wie Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigten. Das Menschenrechtszentrum Wesna listete bis zum Abend die Namen von mehr als 170 Festgenommenen auf.

