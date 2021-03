Tirol für Deutschland kein Virusvariantengebiet mehr

München /Innsbruck/Bozen - Tirol ist seit Sonntag auch für Deutschland kein Virusvariantengebiet mehr. Nach sechs Wochen endete um Mitternacht die virologische Einstufung, die einen faktischen Einreisestopp durch das Nachbarland begründete. Einreisen sind somit wieder möglich, doch wirkt die bisherige Regelung in Form von verschärften Quarantäne- und Anmeldepflichten nach. Sie gelten nämlich für alle Personen, die sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben.

Hofer will bei möglicher Neuwahl an FPÖ-Spitze kandidieren

Wien - FPÖ-Obmann Norbert Hofer geht von einem baldigen Koalitionsbruch und einer Neuwahl Anfang kommenden Jahres aus "mit mir als Spitzenkandidaten". Eine mögliche zweite Kandidatur als Bundespräsident spiele in seinen Überlegungen derzeit "keine große Rolle", sagte er im APA-Interview. An seinem Klubobmann Herbert Kickl hält er fest, auch wenn man beim Thema Impfen unterschiedliche Zugänge habe. Hofer insistiert zudem auf einen parlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss.

Deutschland warnt vor impfresistenten Mutationen

Berlin - Die deutsche Regierung hat vor dem Auftauchen impfresistenter Mutationen in der derzeitigen Corona-Welle gewarnt. "Wir sind in der gefährlichsten Phase der Pandemie", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun der "Bild am Sonntag". Sollten die Infektionszahlen parallel zum Impfen rasant steigen, "wächst die Gefahr, dass die nächste Virus-Mutation immun wird gegen den Impfstoff". Dann "stünden wir wieder mit leeren Händen da", warnte Braun.

14 Verletzte bei Selbstmordanschlag in Indonesien

Jakarta - Bei einem Selbstmordanschlag vor einer katholischen Kirche auf der indonesischen Insel Sulawesi sind Sonntag früh 14 Menschen verletzt worden. Die beiden Attentäter kamen nach Angaben der Polizei ums Leben. Nach einem Gottesdienst in der Stadt Makassar hatte ein mutmaßlicher Täter versucht, mit einem Motorrad auf das Gelände der Kirche zu gelangen, sagte einer der Priester. Ein Wachmann hätte ihn aber daran gehindert. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Amtshilfe statt Razzia - Regierung plant Gesetzesänderung

Wien - Die Beschlagnahmung von Unterlagen und Datenträgern der Behörden durch die Justiz soll künftig nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Das sieht eine Änderung der Strafprozessordnung vor, die das Innenministerium gemeinsam mit der BVT-Reform in Begutachtung geschickt hat. Demnach soll die Justiz künftig via Amtshilfe Dokumente anfordern. Nur wenn direkt gegen die Weisungsspitze einer Behörde ermittelt wird, wäre eine Sicherstellung durch die Ermittler zulässig.

Ein Toter und fünf Verletzte bei Messerangriff in Vancouver

Vancouver - Bei einem Messerangriff in Vancouver sind eine Person getötet und mindestens fünf weitere verletzt worden. Nach der Tat am Samstag in einer Bibliothek in der kanadischen Westküstenmetropole wurde der mutmaßliche Täter festgenommen, teilte die Polizei mit. Zum Zustand der Verletzten und zum möglichen Tatmotiv machten die Ermittler keine Angaben. Ein Sprecher nannte die Attacke "absolut schockierend". Laut einer Augenzeugin hatte der Täter wahllos auf Menschen eingestochen.

Bis zu 90 Drohnen sollen Grenzen überwachen

Wien - Das Innenministerium will die Zahl der zur Grenzüberwachung verwendeten Drohnen aufstocken. Zu den seit dem Vorjahr eingesetzten ferngesteuerten Fluggeräten sollen bis zum Sommer 23 dazukommen, bis 2023 ist dann eine Aufstockung auf insgesamt 90 Stück geplant, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung am Wochenende. Kosten soll das rund zwei Millionen Euro.

