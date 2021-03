Doskozil verhindert Oppositions-Veto gegen Corona-Maßnahmen

Wien/Eisenstadt - Die von der Opposition angekündigte Bundesrats-Blockade des Epidemie- und Covid-Maßnahmengesetzes wird an zwei Mandataren der SPÖ Burgenland scheitern. Angesichts der Situation auf den Intensivstationen sei es der "dümmste Zeitpunkt, aus parteipolitischem Kalkül wichtige rechtliche Rahmenbedingungen zu blockieren", sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Sonntag in der "Krone". Somit können die Eintrittstests im Handel in Ostösterreich wie geplant in Kraft treten.

Tirol für Deutschland kein Virusvariantengebiet mehr

München /Innsbruck/Bozen - Tirol ist seit Sonntag auch für Deutschland kein Virusvariantengebiet mehr. Nach sechs Wochen endete um Mitternacht die virologische Einstufung, die einen faktischen Einreisestopp durch das Nachbarland begründete. Einreisen sind somit wieder möglich, doch wirkt die bisherige Regelung in Form von verschärften Quarantäne- und Anmeldepflichten nach. Sie gelten nämlich für alle Personen, die sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben.

Mehrere Corona-Partys in Wien von Polizei beendet

Wien - Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Sonntag mehrere Partys in Innenräumen aufgelöst und dabei zahlreiche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen erstattet. Im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus feierten 15 Personen in einer Wohnung, im Lagerraum eines Supermarkt tranken 14 Mitarbeiter bis nach Mitternacht Alkohol. Acht Frauen und ein Mann wurden in einem Lokal in Hernals angetroffen. Am Donaukanal gab es bei schönem Wetter Schwerpunktkontrollen, aber keine Anzeigen.

Schönborn kritisiert Nein zu Homosexuellen-Segnung

Wien - Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn hat seine Kritik am Nein des Vatikan zur Segnung homosexueller Paare am Sonntag erneuert. Natürlich könne man das Anliegen der Stärkung der "sakramentalen Ehe" vertreten, sagte Schönborn in der ORF-Pressestunde, aber: "Das war ein eindeutiger Kommunikationsfehler." Er selbst kenne Menschen in langjährigen, treuen, gleichgeschlechtlichen Beziehungen: "Da muss ich auch meiner lieben Mutter Kirche sagen, ist das nicht ein Wert?"

Jihadisten bringen Küstenstadt in Mosambik unter Kontrolle

Maputo - Nach dreitägigen Kämpfen haben Jihadisten im Nordosten Mosambiks eine Kleinstadt in unmittelbarer Nähe eines internationalen Erdgas-Megaprojekts unter ihre Kontrolle gebracht. Nach Berichten von Sicherheitsvertretern zogen sich die Regierungstruppen in der Nacht auf Samstag aus der Kleinstadt Palma zurück. Aktivisten berichteten von schweren Zerstörungen und Toten vor Ort. Unter den Opfern waren auch Hotelgäste, die nach der Evakuierung des Hotels erneut angegriffen wurden.

Zahl der Todesopfer nach Hauseinsturz in Kairo stieg auf 23

Kairo - Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist die Zahl der Todesopfer auf 23 gestiegen. Einsatzkräfte hätten weitere Tote aus den Trümmern geborgen, berichtete die staatliche Nachrichtenseite "Al-Ahram" am Sonntag. 25 Menschen seien verletzt worden. Sicherheitskräfte sperrten das Gelände ab, während Retter mit der Unterstützung von Baggern nach weiteren Opfern suchten. Das Gebäude im Osten Kairos war in der Nacht auf Samstag eingestürzt.

Patient in Linz irrtümlich gesunde Prostata entfernt

Linz/Erlangen - Im Linzer Kepler-Universitätsklinikum (KUK) ist einem Patienten irrtümlich die gesunde Prostata entfernt worden, weil die Krebsverdachts-Gewebeproben zweier Männer verwechselt wurden. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag. In einer Stellungnahme des KUK hieß es, derzeit bestehe noch keine Klarheit darüber, wie und wo es zu dieser Vertauschung der Gewebeproben kommen konnte. Zur Klärung übermittelte das KUK eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Linz.

14 Verletzte bei Selbstmordanschlag in Indonesien

Jakarta - Bei einem Selbstmordanschlag vor einer katholischen Kirche auf der indonesischen Insel Sulawesi sind Sonntag früh 14 Menschen verletzt worden. Die beiden Attentäter kamen nach Angaben der Polizei ums Leben. Nach einem Gottesdienst in der Stadt Makassar hatte ein mutmaßlicher Täter versucht, mit einem Motorrad auf das Gelände der Kirche zu gelangen, sagte einer der Priester. Ein Wachmann hätte ihn aber daran gehindert. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

