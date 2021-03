Mutter und Tochter in Mistelbach erschossen entdeckt

Mistelbach - In der Ortschaft Eibesthal der Weinviertler Bezirksstadt Mistelbach sind am Sonntagnachmittag eine 29-Jährige und ein vier Jahre altes Mädchen erschossen in einem Pkw aufgefunden worden. Es handelt sich um Mutter und Tochter, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Der gesuchte Ex-Partner der Frau hat sich am Abend auf der Polizeiinspektion Horn gestellt. Seine Einvernahme dauerte an.

Ausreisetestpflicht für Nordtirol und Bezirk Kufstein

Innsbruck/Kufstein - Ab Mittwoch wird für ganz Nordtirol und den Bezirk Kufstein eine Ausreisetestpflicht eingeführt. Grund dafür ist ein verstärktes Auftreten der britischen Virusmutation mit Mutationsmerkmalen (E484K-Zusatz), teilte das Land am Sonntag mit. Derzeit gebe es in Tirol 216 aktiv positive Fälle dieser Variante. Die Testpflicht soll bis inklusive 14. April gelten. Bis Mittwoch sollen im Bezirk Kufstein noch die Testkapazitäten etwa mit PCR-Gurgeltests ausgebaut werden, hieß es.

Prozess wegen Tötung von George Floyd beginnt

Minneapolis (Minnesota) - Fast ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA beginnt das Hauptverfahren gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin. Ihm wird unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen, worauf im Staat Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen. Die Verhandlung beginnt am Montag (ab 16.00 Uhr MESZ) unter schweren Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt Minneapolis.

Slowakischer Premier tauscht Posten mit Finanzminister

Bratislava - Der slowakische Ministerpräsident Igor Matovic hat am Sonntag überraschend angekündigt, zugunsten von Finanzminister Eduard Heger zurückzutreten. Er selbst werde dafür dessen Funktion übernehmen. Der Wechsel an der Regierungsspitze wurde nach Beratungen der Parteichefs von drei der vier Koalitionsparteien gemeinsam in Bratislava bekannt gegeben. Eine seit Wochen anhaltende Regierungskrise könnte damit vorerst gelöst sein.

Neue Chats rund um ÖBAG-Postenvergabe: "Schmid AG fertig"

Wien - Die "Presse" zitiert heute in ihrer Onlineausgabe aus ihr vorliegenden Chatauswertungen rund um Thomas Schmid, Alleinvorstand von Österreichs Staatsholding ÖBAG, und dessen Bestellung zum Holdingchef. Zum Vorstand bestellt wurde Schmid im April 2019, bereits Ende 2017 soll er den Wunsch zum Wechsel gehabt haben. Aber "Sebastian will mich nicht gehen lassen". Damals saß Schmid noch in leitender Funktion im Finanzministerium.

UNO verhandelt mit China über Besuch in Xinjiang

Montreal - Die UNO will eine Delegation in die von der unterdrückten Minderheit der Uiguren bewohnte chinesische Region Xinjiang schicken. "Derzeit laufen ernsthafte Verhandlungen zwischen dem Büro der Hochkommissarin (für Menschenrechte) und den chinesischen Behörden", sagte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Sonntag in einem Interview mit dem kanadischen Sender CBC. Er hoffe auf eine baldige Einigung, die es Michelle Bachelet erlaube, China ohne Einschränkungen zu besuchen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red