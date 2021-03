Radikale Wahlrechtsreform für Hongkong endgültig beschlossen

Peking/Hongkong - Die chinesische Führung hat eine radikale Wahlrechtsreform für die Sonderverwaltungszone Hongkong beschlossen. Staats- und Parteichef Xi Jinping habe am Dienstag die Veröffentlichung der Wahlrechtsänderung verfügt, meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Durch die Reform erhält Peking die Kontrolle über die Kandidaten-Auswahl bei Parlamentswahlen in Hongkong und kann bestimmte Kandidaten ausschließen.

Bereits mehr als 500 Tote bei Protesten in Myanmar

Yangon (Rangun) - Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste gegen die Militärjunta in Myanmar sind bereits mehr als 500 Menschen getötet worden. Die örtliche Hilfsorganisation für politische Gefangene (AAPP) teilte am Dienstag mit, sie könne den Tod von 510 Zivilisten bestätigen, die wirkliche Opferzahl sei aber vermutlich erheblich höher.

Schiffsverkehr im Suezkanal wieder angelaufen

Kairo - Nach tagelanger Blockade durch einen quergestellten Riesenfrachter gibt es im Suezkanal wieder Schiffsbewegung. Bis zum Dienstagmorgen sollen 113 Schiffe ihre Wartepositionen verlassen und den Kanal durchqueren, sagte Osama Rabie, Leiter der Kanalbehörde, am Montagabend nach Medienberichten in Kairo. Die ersten Schiffe hätten bereits am frühen Montagabend Kurs aufgenommen.

Brasilianischer Präsident tauscht sechs Minister aus

Brasilia - Im Zuge einer umfassenden Regierungsumbildung hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro am Montag sechs Kabinettsposten neu besetzt. Unter anderem tauschte er den Außenminister sowie die Minister für Justiz und Verteidigung aus. Der rechtsradikale Bolsonaro, der 2022 erneut für das Präsidentenamt kandidieren will, reagiert mit der Kabinettsumbildung nun offenbar auf die zunehmende Kritik an seinem Umgang mit der Corona-Krise.

"Selbstdarsteller": Trump verunglimpft Corona-Berater

Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump hat zwei seiner früheren Corona-Berater heftig angegriffen, nachdem diese sich kritisch über sein Vorgehen in der Pandemie geäußert hatten. Trump veröffentlichte am Montagabend (Ortszeit) eine längliche Erklärung, in der er den prominenten Immunologen Anthony Fauci und die Ärztin Deborah Birx heftig attackierte. Beide waren während Trumps Amtszeit Mitglieder der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses.

E-Autos: Preise beim Stromtanken zu intransparent

Wien - Transparente Tarife beim Stromtanken sind den Menschen bei der E-Mobilität am wichtigsten - hier besteht aus Sicht des Energieregulators E-Control Nachholbedarf. Gewünscht wird von den Benutzern vor allem eine Kilowattstunden-bezogene Abrechnung, für die es in Österreich noch "bitte warten" heißt. Rechtsänderungen könnten Wohnungseigentümern und auch Mietern den Zugang zum Stromtanken in ihrem Haus erleichtern, sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch im APA-Gespräch.

22-Jähriger wegen Mordversuchs an Familie vor Gericht

Ried im Innkreis - Ein 22-Jähriger, der im Juli des Vorjahres im Bezirk Schärding versucht haben soll, seine Ex-Lebensgefährtin und ihre zwei Kinder zu töten, muss sich am Dienstag in Ried wegen Mordversuchs sowie wegen absichtlich schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Motiv der Tat soll Eifersucht nach der Trennung des Paares gewesen sein. Der Mann leidet laut Gutachten an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, gilt aber als zurechnungsfähig.

Zoll beschlagnahmte auch 2020 wieder mehr gefälschte Waren

Wien - Der österreichische Zoll hat im vergangenen Jahr 3.317 Sendungen mit 56.979 gefälschten Produkten beschlagnahmt, das waren um 60 Prozent mehr Sendungen als im Jahr 2019. Gemessen an den Preisen der Originalprodukte entspricht das einem Gesamtwert von 24 Mio. Euro, wie aus dem Produktpirateriebericht 2020 hervorgeht, der vom Finanzministerium jährlich an den Nationalrat übermittelt wird. Ein Großteil der Beschlagnahmen betrifft gefälschte oder andere illegale Medikamente.

