Grüne legen ÖBAG-Chef Schmid Konsequenzen nahe

Wien - Nicht nur die Opposition, auch die Spitze der mit der ÖVP regierenden Grünen legt nach dem Auftauchen von Chat-Protokollen Konsequenzen für ÖBAG-Chef Thomas Schmid nahe. "Herr Schmid wird auch selbst überlegen müssen, ob er unter diesen Umständen seine Aufgaben noch ausführen kann", sagte Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler Montagabend im Puls4-"Bürgerforum". Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer sieht die Verantwortung beim ÖBAG-Aufsichtsrat sowie bei Schmid selbst.

Radikale Wahlrechtsreform für Hongkong endgültig beschlossen

Peking/Hongkong - Die chinesische Führung hat eine radikale Wahlrechtsreform für die Sonderverwaltungszone Hongkong beschlossen. Staats- und Parteichef Xi Jinping habe am Dienstag die Veröffentlichung der Wahlrechtsänderung verfügt, meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Durch die Reform erhält Peking die Kontrolle über die Kandidaten-Auswahl bei Parlamentswahlen in Hongkong und kann bestimmte Kandidaten ausschließen.

Bereits mehr als 500 Tote bei Protesten in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste gegen die Militärjunta in Myanmar sind bereits mehr als 500 Menschen getötet worden. Die örtliche Hilfsorganisation für politische Gefangene (AAPP) teilte am Dienstag mit, sie könne den Tod von 510 Zivilisten bestätigen, die wirkliche Opferzahl sei aber vermutlich erheblich höher. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres rief die internationale Gemeinschaft unterdessen zu "mehr Engagement" auf, um Druck auf die Junta auszuüben.

Schiffsverkehr im Suezkanal wieder angelaufen

Kairo - Nach tagelanger Blockade durch den quergestellten Riesenfrachter "Ever Given"gibt es im Suezkanal wieder Schiffsbewegung. Zunächst sollen 113 Schiffe ihre Wartepositionen verlassen und den Kanal durchqueren, teilte die Kanalbehörde am Montagabend in Kairo mit. Die ersten Schiffe hätten bereits am frühen Abend Kurs aufgenommen. Es werde "rund um die Uhr" daran gearbeitet, den Stau von fast 370 Schiffen auf beiden Seiten des Kanals aufzulösen.

Zwei Tote in Auto: Ermittler gehen von Verzweiflungstat aus

Mistelbach/Horn - Nach der Auffindung einer 29-Jährigen und deren vier Jahre alten Tochter mit tödlichen Schussverletzungen am Sonntagnachmittag in einem Pkw in der Ortschaft Eibesthal der Weinviertler Bezirksstadt Mistelbach gehen die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich von einer Verzweiflungstat aus. Die Obduktion, Ermittlungsergebnisse und die Tatortarbeit machten nachvollziehbar, dass die Frau das Kind und sich selbst erschossen hat, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bio-Wirte für Herkunftskennzeichnung auch in Gastronomie

Wien/Ramsau am Dachstein - Gastronomie-Standesvertreter haben sich stets gegen eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmittel in ihrer Branche ausgesprochen. Nur freiwillig solle dies geschehen. Der Bauernbund fordert eine Pflichtkennzeichnung dort erst gar nicht, so stark dürfte der Gastro-Widerstand sein. Doch nun gibt es in einem Teilbereich Bewegung. Eine Vereinigung von Biowirten, -bauern und -kaufleuten hat einen "Verordnungsentwurf" zur Lebensmittekennzeichnung in der Gastro fertig.

Nationalratspräsident Sobotka in Quarantäne

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich in Heimquarantäne begeben. Grund dafür ist die Corona-Infektion eines Mitarbeiters der Parlamentsdirektion, teilte das Hohe Haus am Dienstag in einer Aussendung mit. Sobotka hatte vergangene Woche Kontakt mit ihm. Krankheitssymptome habe er aber nicht, er wurde auch negativ getestet. Weil die Zweite Präsidentin Doris Bures (SPÖ) an Corona erkrankt ist, führt nun der Dritte Präsident Norbert Hofer (FPÖ) die Geschäfte.

Zoll beschlagnahmte auch 2020 wieder mehr gefälschte Waren

Wien - Der österreichische Zoll hat im vergangenen Jahr 3.317 Sendungen mit 56.979 gefälschten Produkten beschlagnahmt. Das waren um 60 Prozent mehr Sendungen als 2019. Gemessen an den Preisen der Originalprodukte entspricht das einem Gesamtwert von 24 Mio. Euro, wie aus dem Produktpirateriebericht 2020 des Finanzministeriums hervorgeh. Ein Großteil der Beschlagnahmen betrifft gefälschte oder andere illegale Medikamente. Knapp 92 Prozent der Lieferungen wurden im Internet bestellt.

