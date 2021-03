3.687 Neuinfektionen und 31 weitere Corona-Tote

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 3.687 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 und 31 Corona-Tote hinzugekommen. Das geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium von Mittwoch hervor. In den Spitälern waren mit 2.323 Infizierten zwei Betten mehr belegt als am Vortag. Darunter waren 540 Intensivpatienten, ein Rückgang von vier. Stabil war die Situation aber lediglich im Tagesvergleich, zur Vorwoche gab es auf den Intensivstationen ein Plus von über 20 Prozent.

Definition von Corona-Infizierten für Gericht falsch

Wien - Die Definition des Gesundheitsministeriums für bestätigte Corona-Fälle ist laut Verwaltungsgericht falsch. "Das alleinige Abstellen auf den PCR-Test wird von der WHO abgelehnt", heißt es in einem Erkenntnis, das sich eigentlich mit der Untersagung der Corona-Demonstration am 31. Jänner beschäftigt und diese daher als nicht zulässig ansieht. Eingebracht hatte die Beschwerde die FPÖ, deren Vertreter sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz in ihrem Protest bestätigt sahen.

Ausreisetestkontrollen in Tirol verlaufen problemlos

Innsbruck/Kufstein/Schwaz - Die erneuten Kontrollen der Ausreisetestpflicht in Tirol sind am Mittwochvormittag ruhig und problemlos verlaufen. Seit Mitternacht galt für das Bundesland Tirol - exklusive Osttirol - sowie für den Bezirk Kufstein eine Ausreisetestpflicht bis inklusive 14. April. Grund dafür war ein verstärktes Auftreten der britischen Virusmutation mit weiteren Mutationsmerkmalen (E484K-Zusatz).

Verhandlungen über Extra-Impfdosen für EU

Wien/Brüssel - Die EU-Botschafter in Brüssel beraten heute über den Vorschlag Portugals zur Verteilung der zehn Mio. vorgezogenen Biontech/Pfizer-Impfdosen. Der EU-Vorsitz will insgesamt drei Mio. für einen Solidaritäts-Ausgleich zugunsten der bei der Impfstoffverteilung zurückgefallenen EU-Staaten nutzen - Österreich bekäme daraus keine Extra-Vakzine. Die restlichen sieben Millionen sollen nach dem Bevölkerungsschlüssel verteilt werden. Das würde 139.170 Impfdosen für Österreich bedeuten.

AK will Hilfsfonds wegen "Aus" für Mietstundungen

Wien - Wegen der nun mit Ende März auslaufenden Corona-Mietstundungen für April, Mai und Juni vergangenen Jahres fordert die Arbeiterkammer (AK) einen Hilfsfonds für finanzschwache Betroffene. Heuer würden an die 49.000 Kündigungen und Räumungsklagen drohen - und 17.000 Mieter und Mieterinnen könnten delogiert werden, mehr als doppelt so viele wie 2020, befürchtet die AK. Die SPÖ schloss sich der AK-Forderung umgehend an.

Impfziel für Wien hält laut Gesundheitsstadtrat Hacker nicht

Wien - Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz erneut einen Mangel an verfügbaren Impfstoffen zum Schutz vor SARS-CoV-2 beklagt und das ursprüngliche Impfziel für die Bundeshauptstadt revidiert. Das ursprüngliche Vorhaben, bis Ende Juni 70 Prozent der impfbaren Wiener Bevölkerung geschützt zu haben, sei nicht mehr einzuhalten, sagte Hacker.

Biden kündigt Mega-Investition in US-Infrastruktur an

Washington - US-Präsident Joe Biden will nach Angaben des Weißen Hauses eine Investition von zwei Billionen Dollar (1,7 Bio. Euro) in die Infrastruktur seines Landes verkünden. Wie die US-Regierungszentrale ankündigte, will Biden das auf acht Jahre angelegte Investitionsprogramm am Mittwoch bei einer Rede in Pittsburgh im US-Staat Pennsylvania vorstellen. Finanziert werden soll die Modernisierung der Infrastruktur durch eine Anhebung der Unternehmensteuer von 21 auf 28 Prozent.

Festgehaltene Aung San Suu Kyi spricht erstmals mit Anwältin

Washington/Naypyidaw/Berlin - Eine Anwältin aus dem Verteidigerteam von Aung San Suu Kyi hat am Mittwoch erstmals seit dem Militärputsch in Myanmar per Videoschaltung Zugang zu der festgehaltenen Politikerin erhalten. Die junge Juristin Min Min Soe sei von den Behörden aufgefordert worden, auf ein Polizeikommissariat zu kommen. Dort sei ein virtuelles Gespräch zwischen ihr und Suu Kyi arrangiert worden, teilte Khin Maung Zaw, ein anderer Anwalt der abgesetzte Regierungschefin (75) mit.

