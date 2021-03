Wien verhängt Maskenpflicht an beliebten Plätzen

Eisenstadt/Wien - Während Burgenland und Niederösterreich noch überlegen, ob sie den Kurz-Lockdown verlängern, und der Gesundheitsminister für freiwillige Osterruhe österreichweit appelliert, setzt die Gemeinde Wien einen weiteren Schritt in der Pandemie-Bekämpfung: Bereits ab Gründonnerstag gilt eine FFP2-Maskenpflicht an belebten und beliebten Plätzen in der Innenstadt. Die Bundeshauptstadt hat den für 1. bis 6. April vereinbarten "Ost-Lockdown" bereits bis zum Wochenende darauf verlängert.

3.687 Neuinfektionen und 31 weitere Corona-Tote

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 3.687 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 und 31 Corona-Tote hinzugekommen. Das geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium von Mittwoch hervor. In den Spitälern waren mit 2.323 Infizierten zwei Betten mehr belegt als am Vortag. Darunter waren 540 Intensivpatienten, ein Rückgang von vier. Stabil war die Situation aber lediglich im Tagesvergleich, zur Vorwoche gab es auf den Intensivstationen ein Plus von über 20 Prozent.

Sommerschule heuer auch an Oberstufen möglich

Wien - Die heurige Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen wird auch auf AHS-Oberstufen und berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) ausgeweitet. Das sieht eine von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erlassene Verordnung vor. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland startet die nach wie vor freiwillige und kostenlose Sommerschule am 23. August, in den restlichen Ländern am 30. August.

Verhandlungen über Extra-Impfdosen für EU

Wien/Brüssel - Die EU-Botschafter in Brüssel beraten heute über den Vorschlag Portugals zur Verteilung der zehn Mio. vorgezogenen Biontech/Pfizer-Impfdosen. Der EU-Vorsitz will insgesamt drei Mio. für einen Solidaritäts-Ausgleich zugunsten der bei der Impfstoffverteilung zurückgefallenen EU-Staaten nutzen - Österreich bekäme daraus keine Extra-Vakzine. Die restlichen sieben Millionen sollen nach dem Bevölkerungsschlüssel verteilt werden. Das würde 139.170 Impfdosen für Österreich bedeuten.

Zwei Mio. Corona-Impfdosen bisher an Österreich ausgeliefert

Wien - Am Mittwoch ist die Marke von zwei Millionen an Österreich gelieferten Corona-Impfdosen übersprungen worden. Exakt 2.030.745 Dosen wies der Online-Tracker der EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Nachmittag aus. Davon entfielen 1.226.745 auf das Vakzin von BioNTech/Pfizer, 607.200 auf AstraZeneca und 196.800 auf das Serum des Herstellers Moderna. Bis inklusive Dienstag wurden hierzulande 1.611.455 Dosen verabreicht, geht aus dem Dashboard des Gesundheitsministeriums hervor.

Impfziel für Wien hält laut Gesundheitsstadtrat Hacker nicht

Wien - Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz erneut einen Mangel an verfügbaren Impfstoffen zum Schutz vor SARS-CoV-2 beklagt und das ursprüngliche Impfziel für die Bundeshauptstadt revidiert. Das Vorhaben, bis Ende Juni 70 Prozent der impfbaren Wiener Bevölkerung geschützt zu haben, sei nicht mehr einzuhalten, sagte Hacker.

Kurz: Wir sind bei Sputnik-Beschaffung "auf letzten Metern"

Wien - Nach seinem Gespräch mit dem russischen Botschafter in Wien, Dmitri Ljubinski, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärt, man befinde sich "auf den letzten Metern und eine Bestellung von Sputnik kann wahrscheinlich schon nächste Woche erfolgen." Er sei sehr froh über die verbindliche Lieferzusage, da eine "sehr zeitnahe Lieferung" hier somit möglich wäre, so Kurz. Derzeit sei man nach bereits wochenlangen Gesprächen noch in der Detailabstimmung, sagte der Bundeskanzler.

AK will Hilfsfonds wegen "Aus" für Mietstundungen

Wien - Wegen der nun mit Ende März auslaufenden Corona-Mietstundungen für April, Mai und Juni vergangenen Jahres fordert die Arbeiterkammer (AK) einen Hilfsfonds für finanzschwache Betroffene. Heuer würden an die 49.000 Kündigungen und Räumungsklagen drohen - und 17.000 Mieter und Mieterinnen könnten delogiert werden, mehr als doppelt so viele wie 2020, befürchtet die AK. Ein Vermietersprecher schloss sich der Forderung nach unbürokratischer öffentlicher Hilfe an.

Die Wiener Börse am Nachmittag gut behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag nur wenig bewegt. Der ATX notierte gegen 15 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,03 Prozent bei 3.173,70 Punkten. Der Handel verlief ruhig, auch an anderen Börsen gab es nur wenig Bewegung. Die größten Gewinner im prime market waren AT&S mit einem Plus von 3,03 Prozent und Verbund mit einem Aufschlag von 2,89 Prozent. Impulse könnte jetzt die heute noch anstehende Rede des US-Präsidenten Joe Biden bringen.

