Mehrere Tote bei Zugsunglück in Taiwan

Taipeh - In Taiwan ist am Freitag ein Zug in einem Tunnel entgleist. Es werden mindestens vier Tote und mehr als 20 Verletzte befürchtet, teilte die Feuerwehr mit. Der Zug, der zur Küstenstadt Taitung fuhr, kam in einem Tunnel nördlich von Hualien von den Schienen ab. Einige Wagen stießen daraufhin gegen die Wand des Tunnels. Im Zug sollen sich 350 Passagiere befunden haben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters Freitag früh.

EU-Impfstoffverteilung nach erbittertem Streit beschlossen

Brüssel - Im erbitterten Streit um die Verteilung von zehn Millionen vorgezogenen Biontech/Pfizer-Impfdosen haben die EU-Staaten am Donnerstag eine Lösung gefunden. Allerdings beteiligen sich nur 24 EU-Staaten an dem Solidaritätsausgleich für die ins Hintertreffen geratenen Staaten. Österreich, Slowenien und Tschechien, die gegen den Erstvorschlag der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft waren, erhalten ihren Bevölkerungsanteil. Im Fall von Österreich sind das 198.815 Dosen.

Journalistenlegende Hugo Portisch 94-jährig gestorben

Wien - Der Journalist Hugo Portisch ist heute, Donnerstag, im Alter von 94 Jahren verstorben. Laut seinem langjährigen Journalistenkollegen Heinz Nußbaumer ist Portisch in einem Krankenhaus "nach kurzer Krankheit sanft eingeschlafen". Vielen Österreichern galt Portisch als der Vermittler österreichischer Zeitgeschichte schlechthin. In die Annalen der Medienpolitik hat er sich als Initiator des Rundfunk-Volksbegehrens eingetragen.

3,4 Millionen Grenzkontrollen im März

Wien - Die Polizei hat im März ganze 3,4 Millionen Kontrollen an Österreichs Grenze durchgeführt. Daneben wurde 94.000 Mal die Überwachung der Quarantäne kontrolliert. 6.700 Polizeibedienstete standen bei Kundgebungen im Einsatz und leisteten dabei 72.291 Einsatzstunden. Im März wurden bundesweit 216 Kundgebungen mit Corona-Bezug abgehalten. Das geht aus der Bilanz des Innenministerium für das vergangene Monat hervor.

Papst zelebriert den Karfreitag mit Corona-Beschränkungen

Vatikanstadt - Papst Franziskus begeht den Karfreitag wegen der Corona-Pandemie in einer stark eingeschränkten Form. Am frühen Abend (18.00 Uhr) erinnert das katholische Kirchenoberhaupt im Petersdom in einem Gottesdienst an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Nach Angaben des Vatikans sind zu den Papstmessen rund um Ostern wegen des Gesundheitsschutzes nur wenige Gläubige zugelassen. Der große öffentliche Kreuzweg am Kolosseum in der Innenstadt Roms fällt wie im Vorjahr aus.

Gespräche mit Iran über US-Rückkehr zum Atomdeal

Brüssel - Auf einer Videokonferenz unter Vorsitz der EU-Kommission wird am Freitag über eine mögliche Rückkehr der USA in das Atomabkommen mit dem Iran beraten. Bei den Gesprächen soll es zudem um die "vollständige und wirksame Umsetzung des Abkommens durch alle Vertragspartner" gehen, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstagabend. Washington begrüßte das virtuelle Treffen.

UNO verurteilt Gewalt in Myanmar

Naypyidaw - Der UN-Sicherheitsrat hat einstimmig den Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Myanmar verurteilt. Die Ratsmitglieder prangerten in ihrer Erklärung am Donnerstag den "Tod von hunderten Zivilisten, unter ihnen Frauen und Kinder" an. Sie äußerten sich tief besorgt über die "sich schnell verschlechternde Lage" in dem südostasiatischen Land. Die entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist indes erneut vor Gericht erschienen.

Microsoft erhält Großauftrag vom US-Militär

Redmond (Washington) - Das Pentagon hat für bis zu 21,9 Mrd. Dollar (18,6 Mrd. Euro) Headsets und Cloud-Dienste bei Microsoft bestellt. Der Vertrag läuft über bis zu zehn Jahre und umfasst unter anderem die Produktion von rund 120.000 auf Microsofts Hololens-Hardware aufbauenden Augmented-Reality-Brillen. Microsoft hatte 2018 zunächst für rund 480 Mio. Dollar die Entwicklung von Prototypen vereinbart. Eine Hololens-Brille kostet im Handel 3.500 Dollar, doch der Deal geht weit darüber hinaus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red