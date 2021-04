Lenzing steigt aus Masken-Firma Hygiene Austria aus

Wien/Lenzing - Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing ist aus dem Joint Venture mit Palmers zur Maskenproduktion, der Hygiene Austria, ausgestiegen. Per Ende März wurden alle Lenzing-Anteile an der Hygiene Austria an Palmers übertragen, teilte Lenzing am Freitag mit. Lenzing hatte 50,1 Prozent, Palmers 49,9 Prozent an der Hygiene Austria gehalten. Nun gehöre die Gesellschaft zu 100 Prozent Palmers, sagte der Lenzing-Sprecher zur APA.

Zugsunglück in Taiwan forderte mindestens 48 Menschenleben

Taipeh - Bei einem schweren Zugsunglück in Taiwan sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Wie die taiwanischen Behörden am Freitag bestätigten, wurden zudem über 60 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Der Zug mit acht Wagen und mehr als 350 Passagieren an Bord war nach Angaben der Feuerwehr bei der Durchfahrt durch einen Tunnel entgleist. Kurz vor der Tunnelausfahrt sei ein Baustellenfahrzeug einen Hang hinabgestürzt und auf den Gleisen mit dem Zug zusammengeprallt.

Bevölkerung hält sich an verschärfte Lockdown-Maßnahmen

Wien/St. Pölten/Eisenstadt - Weitgehend diszipliniert hält sich die Bevölkerung in der Ostregion an die verordnete und mit Donnerstag in Kraft getretene "Osterruhe". Die Polizei musste in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bisher nicht gehäuft die Ausgangssperren einmahnen und kaum Ansammlungen auflösen, was angesichts der frühsommerlichen Temperaturen durchaus überraschend war, wie ein Rundruf der APA am Freitag ergab.

Nächster Corona-Gipfel nach den Osterfeiertagen

Wien - Mitten in der "Osterruhe" der Ost-Region hält die Regierung am Dienstag wieder einen Gipfel mit Ländern und Parlamentsparteien ab. Das Prozedere ist das bekannte. Zunächst wird mit Experten konferiert, dann werden die Oppositionschefs zugeschalten und schließlich sind die Landeshauptleute im Kanzleramt zu Gast. Vermutlich kein Thema sein wird ein bundesweiter Lockdown, vor allem die Kanzlerpartei setzt derzeit vor allem auf regionale Maßnahmen.

"Wiener Zeitung" als Tageszeitung vor dem Aus

Wien - Der Fortbestand der "Wiener Zeitung" als gedruckte Tageszeitung ist in weite Ferne gerückt. In einer E-Mail an die Belegschaft schreibt Geschäftsführer Martin Fleischhacker von einer "heiklen Situation", wie der APA bestätigt wurde. Es sei davon auszugehen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen die Fortführung einer Tageszeitung in der heutigen Form nicht mehr möglich machen, so Fleischhacker. Die "Wiener Zeitung" ist die älteste Tageszeitung der Welt.

"Blumenstreik" als Gedenken an die Toten in Myanmar

Naypyidaw - Zahlreiche Menschen in Myanmar haben am Freitag mit einem "Blumenstreik" der Hunderten Opfer der Militärgewalt gedacht. Aktivisten hatten dazu aufgerufen, an öffentlichen Orten wie Parks und Bushaltestellen Blumen als Zeichen der Trauer niederzulegen. Am Donnerstag hatte der UN-Sicherheitsrat die anhaltende Gewalt in Myanmar verurteilt. Das Militär solle äußerste Zurückhaltung üben, forderte das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen.

Gespräche mit Iran über US-Rückkehr zum Atomdeal

Brüssel - Auf Einladung der Europäischen Union haben Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Chinas, Russlands und des Iran am Freitag über die mögliche Rückkehr der USA in das Wiener Atomabkommen von 2015 beraten. Die Online-Konferenz begann am Vormittag, wie Diplomaten bestätigten. Bei den Gesprächen soll es zudem um die "vollständige und wirksame Umsetzung des Abkommens durch alle Vertragspartner" gehen, so der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstagabend.

130 Feuerwehrleute bei Waldbrand in Mödling

Mödling - Nahe Mödling ist Donnerstagabend ein Wald in Brand geraten. Im unwegsamen Gelände brannte der Föhrenwald auf rund einem Hektar Fläche. Sieben Feuerwehren waren mit rund 130 Mann im Einsatz, unterstützt wurden sie durch die Flugpolizei, welche mit zwei Hubschraubern beteiligt war. Die Flugdienstbasisgruppe Süd des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes wurde aus Wiener Neustadt angefordert, dieser Sonderdienst ist auf die Arbeit mit Luftfahrzeugen spezialisiert.

