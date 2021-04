Heftige Kritik an Kurz im Impfstoffstreit

Brüssel/Wien - Die Opposition übt nach dem EU-Impfstoffstreit heftige Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser führe Österreich "ins internationale Abseits", meinte etwa SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried. Scharfe Kritik äußerten auch die NEOS angesichts der Weigerung Österreichs, an einer solidarischen Verteilung der Dosen zugunsten der Impf-Nachzügler teilzunehmen. Kurz selbst will nun Tschechien auf bilateralem Weg mit 30.000 Impfdosen unterstützen.

Nächster Corona-Gipfel nach den Osterfeiertagen

Wien - Während Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag einen Oster-Appell für verantwortungsvolles Verhalten aussprach, bereitet die Regierung insgesamt für Dienstag wieder einen Gipfel mit Ländern und Parlamentsparteien vor. Das Prozedere ist bekannt. Zunächst wird mit Experten konferiert, dann werden die Oppositionschefs zugeschaltet und schließlich sind die Landeshauptleute im Kanzleramt zu Gast.

Über 3.000 neue Corona-Fälle - 535 Intensivbetten belegt

Wien - Die täglich von Gesundheits- und Innenministerium vermeldeten Corona-Neuinfektionen in Österreich verharren mit 3.137 neuen Fällen am Freitag weiter über der 3.000er-Marke. Fast gleich blieb die Zahl der Intensivpatienten in den vergangenen 24 Stunden, sie stieg um vier auf 535. Die Gesamtzahl der Krankenhauspatienten ging leicht zurück und lag bei 2.294 (Stand: 9.30 Uhr). Im Wochenvergleich stieg die Zahl der Intensivpatienten jedoch um über 15 Prozent - und in Wien um 30.

Massendemo in Brüssel endet mit Gewalt

Brüssel - Nach heftigen Ausschreitungen bei einem illegalen Massentreffen in einem beliebten Park in Brüssel hat Belgiens Ministerpräsident Alexander De Croo die Gewalteskalation als "völlig inakzeptabel" verurteilt. In einem Statement auf Twitter sicherte er am Freitag den dabei verletzten Polizisten Unterstützung zu. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur berichtete, wurden bei dem Einsatz 26 Beamte und mindestens acht an dem Massenauflauf beteiligte Menschen verletzt.

"Wiener Zeitung" als Tageszeitung vor dem Aus

Wien - Der Fortbestand der "Wiener Zeitung" als gedruckte Tageszeitung ist in weite Ferne gerückt. In einer E-Mail an die Belegschaft schreibt Geschäftsführer Martin Fleischhacker von einer "heiklen Situation", wie der APA bestätigt wurde. Es sei davon auszugehen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen die Fortführung einer Tageszeitung in der heutigen Form nicht mehr möglich machen, so Fleischhacker. Die "Wiener Zeitung" ist die älteste Tageszeitung der Welt.

Lenzing steigt aus Masken-Firma Hygiene Austria aus

Wien/Lenzing - Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing ist aus dem Joint Venture mit Palmers zur Maskenproduktion, der Hygiene Austria, ausgestiegen. Per Ende März wurden alle Lenzing-Anteile an Palmers übertragen, wie Lenzing am Freitag mitteilte. Lenzing hatte 50,1 Prozent, Palmers 49,9 Prozent an der Hygiene Austria gehalten. Bei der Umsetzung des Masken-Projekts habe es "Fehler" gegeben, räumte Lenzing mit Blick auf den Skandal um chinesische Masken mit "Made in Austria"-Werbung ein.

Iran-Atomdeal: Dienstag Gespräche in Wien über US-Rückkehr

Brüssel - Die Gespräche über die Rettung des Iran-Atomabkommens von 2015 und eine mögliche Rückkehr der USA sollen am Dienstag in Wien in eine neue Runde gehen. Dies teilten der Iran und die EU am Freitag nach einer Videokonferenz der verbliebenen Vertragspartner Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Russland und Iran mit. Nach Wien sollen auch US-Vertreter kommen. Doch sind höchstens indirekte Kontakte über Mittelsleute geplant.

Feuerwehr bei Waldbrand in Mödling gefordert

Mödling - In der Nähe von Mödling ist am Donnerstagabend ein etwa ein Hektar großes Stück eines Föhrenwaldes in Brand geraten. Rund 130 Helfer brachten die Flammen in den Nachtstunden unter Kontrolle. Unterstützt wurden sie im unwegsamen Gelände durch die Flugpolizei, die mit zwei Hubschraubern an Ort und Stelle war. Am Freitag wurden mehrere Glutnester bekämpft, die Kontrollarbeiten könnten Feuerwehrangaben zufolge bis ins Osterwochenende hinein andauern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red