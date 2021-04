Polizist und Verdächtiger nach Angriff am US-Kapitol tot

Washington - Drei Monate nach dem tödlichen Sturm auf das Kapitol hat es am Sitz des US-Kongresses erneut einen schweren Zwischenfall gegeben: Zwei Polizisten seien am Freitag in der Nähe des Gebäudes von einem Auto angefahren und einer der Beamten dabei getötet worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Wagens wurde von Polizisten getötet. Ermittler sahen keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. US-Präsident Joe Biden zeigte sich "erschüttert".

Auf Pilnacek-Handy Info über Blümel-Hausdurchsuchung

Wien/Gumpoldskirchen - Auf dem sichergestellten Handy des suspendierten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek sind offenbar Fotos eines WKStA-Informationsberichts an die Oberstaatsanwaltschaft über die bevorstehende Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gefunden worden. Das geht aus einem dem Ö1-"Mittagsjournal" vorliegenden E-Mailverkehr zwischen WKStA und StA Innsbruck hervor. Der Leiter der OStA Wien, Johann Fuchs, und Blümel werden laut "Kurier" nun als Beschuldigte geführt.

Chalupka kritisiert politischen Umgangston mit Kirchen

Wien - Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka sorgt sich im APA-Osterinterview über den Umgangston der Politik mit den Religionsgemeinschaften. Anlass für seine Kritik ist das in der Causa ÖBAG aufgetauchte Chatprotokoll, wonach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Finanzministerium angewiesen hatte, "Vollgas" gegen Privilegien der katholischen Kirche zu geben. Chalupka erinnert das an die Karfreitagsdebatte, die noch immer eine Wunde sei, "die nicht vergessen wird".

Türkische Polizei verhaftet laut Sohn HDP-Politiker Gergerlioglu

Ankara - Zwei Wochen nach der Aberkennung seines Mandats ist der pro-kurdische Abgeordneten Ömer Faruk Gergerlioglu in der Türkei verhaftet worden. "Sie sind gekommen, um meinen Vater festzunehmen", schrieb Gergerlioglus Sohn Salih im Onlinedienst Twitter. Die Polizei habe den Politiker in seinem Haus in Ankara verhaftet. Der ehemalige Abgeordnete der pro-kurdischen HDP-Partei war 2018 wegen "terroristischer Propaganda" zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht bestätigte den Schuldspruch im Februar. Am 17. März wurde Gergerlioglu dann sein Mandat aberkannt.

Brasilianischer Ex-Präsident Lula stellt neue Kandidatur in Aussicht

Brasilia - Brasiliens Ex-Staatschef Luiz In�cio Lula da Silva hat nach der Aufhebung seiner Haftstrafe eine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Wenn er gesund bleibe und es nötig sei, dass er noch eine Aufgabe erledige, werde er bei der Wahl dabei sein, sagte der 75-Jährige am Freitag im Interview des portugiesischen Fernsehsenders RTP. Er werde dann immerhin ein Jahr jünger sein als US-Präsident Joe Biden bei dessen Wahlsieg im vergangenen November.

Jugendliche attackieren Polizei in St. Gallen

St. Gallen - In St. Gallen in der Ostschweiz haben Jugendliche am Freitagabend die Polizei attackiert. Gegen 21 Uhr bewarfen sie die Einsatzkräfte mit Gegenständen. Die Polizei wiederum antwortete mit Gummischrot und führte Personenkontrollen durch. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung eskalierte die Lage erneut, als die Polizei gegen 22.30 Uhr mit Molotowcocktails beworfen wurde. Der Einsatz dauerte bis 01.40 Uhr, wie die Stadtpolizei, auf Anfrage mitteilte.

Wieder Wasserwerfer und Tränengas wegen Corona-Verstößen in Brüssel

Brüssel - Den zweiten Tag in Folge hat die belgische Polizei in einem Brüsseler Park ein Treffen Hunderter Menschen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln aufgelöst. Mit Wasserwerfern, Pferden und Tränengas wurden am Freitagabend die letzten größeren Gruppen aus dem Bois de la Cambre gedrängt. Zuvor waren die Menschen per Lautsprecher aufgefordert worden, den Park wegen der Verstöße gegen die Hygienebestimmungen zu verlassen.

