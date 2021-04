Kurz stellt Öffnungsschritte im Mai in Aussicht

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt in einer österlichen Videobotschaft Öffnungsschritte für Sport, Kultur, Gastronomie und Tourismus im Mai in Aussicht. Was die Impfungen betrifft bleibt er trotz der verzögerten Lieferungen beim bekannten Plan - und versichert, dass "in den nächsten 100 Tagen jedem, der sich impfen lassen möchte, zumindest die erste Impfung" angeboten werde. Schärfere Corona-Schutzmaßnahmen für den Westen hält der Kanzler derzeit nicht für geboten.

Haimbuchner nach Corona-Behandlung im Spital wieder zu Hause

Linz - Der oberösterreichische FPÖ-Chef und LHStv. Manfred Haimbuchner ist nach seinem Corona-bedingten Spitalsaufenthalt wieder zu Hause. Sein Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht in der "Krone" (Samstag-Ausgabe). Wann er wieder ins Amt zurückkehren wird, sei aber noch nicht abzusehen. Der 42-Jährige war am 18. März ins Spital gekommen und noch am selben Abend auf die Intensivstation verlegt worden, wo er einige Tage lang künstlich beatmet werden musste.

Wieder mehr als 3.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Österreich unverändert auf viel zu hohem Niveau. In den vergangenen 24 Stunden sind nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium erneut mehr als 3.000 positive PCR-Testergebnisse dazugekommen, genau waren es 3.283. Damit sind im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage 3.175 neue Fälle dazu gekommen. Angespannt blieb die Lage in den Krankenhäusern und da vor allem auf den Intensivstationen.

Polizist und Verdächtiger nach Angriff am US-Kapitol tot

Washington - Drei Monate nach dem tödlichen Sturm auf das Kapitol hat es am Sitz des US-Kongresses erneut einen schweren Zwischenfall gegeben: Zwei Polizisten seien am Freitag in der Nähe des Gebäudes von einem Auto angefahren und einer der Beamten dabei getötet worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Wagens wurde von Polizisten getötet. Ermittler sahen keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. US-Präsident Joe Biden zeigte sich "erschüttert".

Wieder Schüsse in Myanmar - 550 Tote seit Putsch

Naypyidaw - Bewaffnete Einheiten des Militärregimes in Myanmar haben örtlichen Quellen zufolge am Samstag erneut das Feuer auf oppositionelle Demonstranten eröffnet und fünf Menschen getötet. Drei Menschen starben, als Sicherheitskräfte in der Stadt Monywa in eine Menschenmenge schossen, wie der Nachrichtendienst Myanmar Now meldete. Nach Angaben der Menschenrechtsvereinigung AAPP haben Polizei und Armee seit dem Militärputsch am 1. Februar 550 Menschen getötet.

Heimische Kurzarbeitsregelung im Europa-Vergleich großzügig

Wien - Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) hat die österreichische Corona-Kurzarbeit untersucht und mit den Regelungen in acht weiteren europäischen Ländern verglichen. Das Fazit des Wifo: Die österreichischen Kurzarbeitsregelungen sind "vergleichsweise großzügig", werden breit in Anspruch genommen und konnten noch höhere Arbeitslosigkeit verhindern. Für Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) ist das österreichische Modell überhaupt das großzügigste.

Papst will Osternacht unter Corona-Beschränkungen feiern

Rom - Papst Franziskus will am Samstag wie schon im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen die Osternacht feiern. Wegen der geltenden Beschränkungen in Italien wurde die Messe im Petersdom auf 19.30 Uhr vorverlegt, denn ab 22.00 Uhr gilt wie bereits seit Monaten eine Ausgangssperre. Ganz Italien ist außerdem über die Ostertage vom 3. bis zum 5. April in der Roten Zone mit den strengsten Corona-Regeln. Im Vatikanstaat gelten größtenteils dieselben Beschränkungen wie in Rom.

Wiener Festwochen zahlen 1,8 Millionen Euro Förderung zurück

Wien - Die Wiener Festwochen werden angesichts des Kultur-Lockdowns 1,8 Mio. Euro respektive 20 Prozent ihrer Fördergelder zurückzahlen. "Die Wiener Festwochen werden Geld zurücküberweisen beziehungsweise für heuer dementsprechend weniger Subvention bekommen", kündigte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) im "Kurier"-Interview an. Zugleich hofft die Kulturpolitikerin weiterhin, dass das Festival heuer wie geplant am 14. Mai eröffnen kann.

