Kurz stellt Öffnungsschritte im Mai in Aussicht

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt in einer österlichen Videobotschaft Öffnungsschritte für Sport, Kultur, Gastronomie und Tourismus im Mai in Aussicht. Was die Impfungen betrifft bleibt er trotz der verzögerten Lieferungen beim bekannten Plan - und versichert, dass "in den nächsten 100 Tagen jedem, der sich impfen lassen möchte, zumindest die erste Impfung" angeboten werde. Schärfere Corona-Schutzmaßnahmen für den Westen hält der Kanzler derzeit nicht für geboten.

Arbeitsminister Kocher: Ständiges Auf und Zu nicht sinnvoll

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Samstag im "Ö1-Mittagsjournal" die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt als weiterhin herausfordernd und angespannt bezeichnet. Öffnungsschritte würden zwar zu einer Entlastung führen, aber nur wenn sie nachhaltig sind - und es kein "Auf und Zu geben muss". Für den Sommer zeigte er sich bezüglich einer Konjunkturerholung "einigermaßen optimistisch", wenn die Corona-Infektionszahlen jetzt gesenkt werden können.

Haimbuchner nach Corona-Behandlung im Spital wieder zu Hause

Linz - Der oberösterreichische FPÖ-Chef und LHStv. Manfred Haimbuchner ist nach seinem Corona-bedingten Spitalsaufenthalt wieder zu Hause. Sein Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht in der "Krone". Wann er wieder ins Amt zurückkehren wird, sei aber noch nicht abzusehen. Der 42-Jährige war am 18. März ins Spital gekommen und noch am selben Abend auf die Intensivstation verlegt worden, wo er einige Tage lang künstlich beatmet werden musste.

Wieder mehr als 3.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Österreich unverändert auf viel zu hohem Niveau. In den vergangenen 24 Stunden sind nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium erneut mehr als 3.000 positive PCR-Testergebnisse dazugekommen, genau waren es 3.283. Damit sind im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage 3.175 neue Fälle dazu gekommen. Angespannt blieb die Lage in den Krankenhäusern und da vor allem auf den Intensivstationen.

AstraZeneca-Corona-Impfstoff kommt nicht aus der Diskussion

London - Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca kommt nicht aus der Diskussion: Die Niederlande haben die Impfung mit dem Präparat des Herstellers vorläufig eingestellt. Zunächst hatte das Gesundheitsministerium am Freitagabend beschlossen, Personen im Alter unter 60 Jahren nicht mehr mit dem Präparat von AstraZeneca zu impfen. Am Samstag entschieden die Gesundheitsämter nach Beratung mit dem Ministerium, alle AstraZeneca-Impfungen auszusetzen.

Mehr als 130 Millionen Corona-Infizierte weltweit

Washington/Moskau - Weltweit haben sich nachweislich mehr als 130,24 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergab eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten am Samstag. Mehr als 2,97 Millionen Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die höchsten Zahlen weisen die USA mit mehr als 30,65 Millionen Ansteckungsfällen und über 554.000 Toten auf. Brasilien liegt mit mehr als 12,9 Millionen Infektionen und über 328.000 Toten auf dem zweiten Platz vor Indien.

Ursachenforschung und Trauer in Taiwan nach Zugsunglück

Taipeh - Am Tag nach dem schwersten Zugsunglück in Taiwan seit 70 Jahren hat die Inselrepublik die mindestens 50 Opfer der Katastrophe betrauert. Flaggen wehten am Samstag auf halbmast, während die Ermittlungen zur Unfallursache fortgesetzt wurden. Zunächst hatte es geheißen, dass mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen seien. Am Freitagabend wurde diese Zahl wegen eines Zählfehlers von den Behörden auf 50 korrigiert. Zudem seien mindestens 178 Menschen verletzt worden.

Tote nach Schießerei bei Hausparty in den USA

Wilmington (North Carolina) - Während einer Party in einem Haus im US-Bundesstaat North Carolina sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere vier seien bei dem Vorfall in Wilmington am Freitagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) verletzt worden, zitierte der örtliche Sender WECT TV den Polizeichef der Stadt, Donny Williams. Das Motiv für die Schüsse sei noch völlig unklar. Die Suche nach Verdächtigen dauerte am Samstag an.

