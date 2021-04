Kurz stellt Öffnungsschritte im Mai in Aussicht

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt in einer Oster-Videobotschaft Öffnungsschritte für Sport, Kultur, Gastronomie und Tourismus im Mai in Aussicht. In Sachen Impfung versichert er trotz der Lieferprobleme, dass "in den nächsten 100 Tagen jedem, der sich impfen lassen möchte, zumindest die erste Impfung" angeboten werde. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hält Öffnungen im Mai für möglich, wenn der April "sehr sehr gut" läuft. Die Opposition ist hoch skeptisch.

Arbeitsminister Kocher: Ständiges Auf und Zu nicht sinnvoll

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Samstag im "Ö1-Mittagsjournal" die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt als weiterhin herausfordernd und angespannt bezeichnet. Öffnungsschritte würden zwar zu einer Entlastung führen, aber nur wenn sie nachhaltig sind - und es kein "Auf und Zu geben muss". Für den Sommer zeigte er sich bezüglich einer Konjunkturerholung "einigermaßen optimistisch", wenn die Corona-Infektionszahlen jetzt gesenkt werden können.

Wieder mehr als 3.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Österreich unverändert auf viel zu hohem Niveau. In den vergangenen 24 Stunden sind nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium erneut mehr als 3.000 positive PCR-Testergebnisse dazugekommen, genau waren es 3.283. Damit sind im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage 3.175 neue Fälle dazu gekommen. Angespannt blieb die Lage in den Krankenhäusern und da vor allem auf den Intensivstationen.

Betroffenheit über Tod von Behindertenrats-Präsident Pichler

Wien - Herbert Pichler, der Präsident des Österreichischen Behindertenrates, ist in der Nacht auf Samstag im 57. Lebensjahr tödlich verunglückt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Minister Rudolf Anschober, Martin Kocher und Heinz Faßmann, ÖGB, AK und viele Mitstreiter zeigten sich tief betroffen und würdigten sein Wirken. Österreich habe "eine der prägendsten Persönlichkeiten der österreichischen Behindertenpolitik" verloren, so Anschober.

Schiffs-Rückstau am Suez-Kanal komplett aufgelöst

Kairo - Nach der Bergung des im Suez-Kanal havarierten Containerriesen "Ever Given" hat sich der Rückstau an einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt komplett aufgelöst. Das teilte am Samstag die ägyptische Kanalbehörde (SCA) mit. "Alle seit der Strandung des Containerschiffs 'Ever Given' wartenden Schiffe haben den Kanal durchquert", hieß es in einer Erklärung. Durch den im Suez-Kanal auf Grund gelaufenen Containerriesen hingen dort vorher mehr als 400 Schiffe fest.

270 Migranten im Mittelmeer in Lebensgefahr

Rom - Auf drei im Mittelmeer treibenden Flüchtlingsbooten befinden sich nach Angaben von Aktivisten rund 270 Menschen in Lebensgefahr. Vorbeifahrende Handelsschiffe hätten die Hilfe verweigert, erklärte am Samstag die Organisation Alarm Phone, die Anrufe von Flüchtlingen in Seenot entgegennimmt. Die Situation der Migranten sei lebensbedrohlich. "Sie wurden alle vor vielen Stunden auf See aufgegeben und drohen zu ertrinken."

Autokorso-Demo gegen Corona-Maßnahmen im Bezirk Baden

Leobersdorf - Mit einem angemeldeten Autokorso haben rund 160 Teilnehmer am Samstagnachmittag im Bezirk Baden ihren Unmut gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kundgetan. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage mitteilte, waren etwa 80 Fahrzeuge an dem Konvoi beteiligt. Vor der Abfahrt und nach der Ankunft in Leobersdorf wurden seitens der Exekutive Verstöße gegen die Covid-Bestimmungen festgestellt. Es gab sieben Anzeigen.

Russland verlängerte Weltraum-Kooperation mit USA bis 2030

Moskau - Russland hat ein Abkommen über die Zusammenarbeit mit den USA im Weltraum bis Ende Dezember 2030 verlängert. Ministerpräsident Michail Mischustin habe einen entsprechenden Vorschlag über die verlängerte Kooperation bei der Erforschung und Nutzung des Kosmos für friedliche Zwecke gebilligt, teilte die russische Regierung am Samstag in Moskau mit. Der Vorgang werde mit dem Austausch diplomatischer Noten abgeschlossen.

