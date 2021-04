Papst feierte Osternacht unter Corona-Beschränkungen

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Samstag wie schon vergangenes Jahr unter Corona-Bedingungen die Osternacht gefeiert. Wegen der geltenden Beschränkungen in Italien wurde die Messe im Petersdom auf 19.30 Uhr vorverlegt und verkürzt, denn ab 22.00 Uhr gilt wie bereits seit Monaten eine Ausgangssperre. Bei dem Gottesdienst im riesigen Petersdom waren nur wenige Würdenträger und Gläubige anwesend. Am Ostersonntag wird Franziskus die Ostermesse feiern und den Segen "Urbi et Orbi" spenden.

Kurz stellt Öffnungsschritte im Mai in Aussicht

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt in einer Oster-Videobotschaft Öffnungsschritte für Sport, Kultur, Gastronomie und Tourismus im Mai in Aussicht. In Sachen Impfung versichert er trotz der Lieferprobleme, dass "in den nächsten 100 Tagen jedem, der sich impfen lassen möchte, zumindest die erste Impfung" angeboten werde. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hält Öffnungen im Mai für möglich, wenn der April "sehr sehr gut" läuft. Die Opposition ist hoch skeptisch.

Wieder mehr als 3.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Österreich unverändert auf viel zu hohem Niveau. In den vergangenen 24 Stunden sind nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium erneut mehr als 3.000 positive PCR-Testergebnisse dazugekommen, genau waren es 3.283. Damit sind im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage 3.175 neue Fälle dazu gekommen. Angespannt blieb die Lage in den Krankenhäusern und da vor allem auf den Intensivstationen.

Schiffs-Rückstau am Suez-Kanal komplett aufgelöst

Kairo - Nach der Bergung des im Suez-Kanal havarierten Containerriesen "Ever Given" hat sich der Rückstau an einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt komplett aufgelöst. Das teilte am Samstag die ägyptische Kanalbehörde (SCA) mit. "Alle seit der Strandung des Containerschiffs 'Ever Given' wartenden Schiffe haben den Kanal durchquert", hieß es in einer Erklärung. Durch den im Suez-Kanal auf Grund gelaufenen Containerriesen hingen dort vorher mehr als 400 Schiffe fest.

Bulgarien wählt ein neues Parlament

Sofia - In Bulgarien wird inmitten der dritten Corona-Welle am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die 6,7 Millionen Wahlberechtigten entscheiden, ob die proeuropäische bürgerliche Partei GERB von Ministerpräsident Boiko Borissow das ärmste EU-Land weiter regiert. Laut Umfragen liegt die GERB voran, dürfte aber die absolute Mehrheit verfehlen. Bis zu sieben Parteien und Koalitionen könnten die Vier-Prozent-Hürde schaffen. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr MESZ.

Pharaonen-Mumien quer durch Kairo in neues Museum gebracht

Kairo - In einer bisher nie da gewesenen Aktion sind am Samstag 22 Mumien in einer feierlichen Prozession quer durch Kairo in das neu gebaute Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation gebracht worden. Die Überreste von Königinnen und Königen aus dem antiken Ägypten wurden dabei von eigens im Stil der damaligen Zeit dekorierten Wagen transportiert, auf denen jeweils der Name der oder des Verstorbenen zu lesen war. Die "Goldene Parade der Pharaonen" wurde live im TV übertragen.

