Ostersonntag im Vatikan: Papst will "Urbi et Orbi" spenden

Vatikanstadt - Am Ostersonntag will Papst Franziskus eines der höchsten Feste im Kirchenjahr zur Auferstehung Jesu Christi von den Toten feiern und im Anschluss den Segen "Urbi et Orbi" spenden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche muss die Feierlichkeiten erneut unter Corona-Bedingungen begehen. Die Scharen von Pilgern, die in der Vergangenheit in den Vatikan und die italienische Hauptstadt Rom kamen, blieben auch in diesem Jahr wieder aus.

Kurz stellt Öffnungsschritte im Mai in Aussicht

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt in einer Oster-Videobotschaft Öffnungsschritte für Sport, Kultur, Gastronomie und Tourismus im Mai in Aussicht. In Sachen Impfung versichert er trotz der Lieferprobleme, dass "in den nächsten 100 Tagen jedem, der sich impfen lassen möchte, zumindest die erste Impfung" angeboten werde. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hält Öffnungen im Mai für möglich, wenn der April "sehr sehr gut" läuft. Die Opposition ist hoch skeptisch.

"Unter Hausarrest": Jordaniens Prinz Hamza veröffentlicht Video

Amman - Nach Berichten über ein groß angelegtes Komplott hat Jordaniens Armee einen Halbbruder von König Abdullah II. aufgerufen, alle Aktivitäten zu unterlassen, die der Sicherheit des Landes schaden könnten. Überdies berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Petra am Samstag, ein früherer Berater von Abdullah und weitere Verdächtige seien "aus Sicherheitsgründen" festgenommen worden. Der frühere Kronprinz Hamza bin Hussein erklärte in einem Video, er stehe unter Hausarrest.

Präsidentenwahl in Kosovos Parlament in ersten Runden gescheitert

Prishtina (Pristina) - Das kosovarische Parlament ist am Samstagabend zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Allerdings gestaltete sich die Präsidentenwahl komplizierter als erwartet. Die Wahl der früheren Parlamentspräsidentin Vjosa Osmani scheiterte in den ersten beiden Wahlgängen am fehlenden Quorum von insgesamt mindestens 80 abgebenen Abgeordnetenstimmen. Der dritte Wahlgang soll am Sonntag um 17.00 Uhr abgehalten werden. Gelingt es nicht, im dritten Wahlgang einen neuen Präsidenten zu wählen, kommt es zu Neuwahlen.

Bulgarien wählt ein neues Parlament

Sofia - In Bulgarien wird inmitten der dritten Corona-Welle am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die 6,7 Millionen Wahlberechtigten entscheiden, ob die proeuropäische bürgerliche Partei GERB von Ministerpräsident Boiko Borissow das ärmste EU-Land weiter regiert. Laut Umfragen liegt die GERB voran, dürfte aber die absolute Mehrheit verfehlen. Bis zu sieben Parteien und Koalitionen könnten die Vier-Prozent-Hürde schaffen. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr MESZ.

Ukraine und pro-russische Rebellen werfen sich tödliche Angriffe vor

Kiew - Im Konflikt um die Ostukraine haben sich die ukrainische Armee und prorussische Rebellen gegenseitig tödliche Angriffe vorgeworfen. Die ukrainische Armee habe am Samstag bei einem Drohnen-Angriff ein kleines Kind getötet, erklärte die selbst ernannte Volksrepublik Donezk. Die ukrainische Armee informierte über den Tod eines Soldaten durch einen Sprengsatz nördlich von Donezk. Deutschland und Frankreich äußerten sich "besorgt" über die zunehmende Gewalt.

160 Flüchtlinge von zwei im Mittelmeer treibenden Booten gerettet

Rom - Im Mittelmeer sind am Samstag rund 160 Flüchtlinge von zwei Booten gerettet worden. Die Menschen würden nun auf die italienische Insel Lampedusa gebracht, teilte die Hilfsorganisation Alarm Phone am Abend mit. Von einem dritten Boot, auf dem sich etwa 110 Menschen befänden, gebe es noch keine Nachricht. Die Organisation hatte zuvor erklärt, rund 270 Menschen auf drei Booten befänden sich in Lebensgefahr.

2019 erbeutete Daten von über 500 Millionen Facebook-Nutzern online

Menlo Park - Die Daten von mehr als 500 Millionen Facebook-Nutzern, die 2019 erbeutet worden waren, sind im Internet in einem Hacker-Forum veröffentlicht worden. "Alle 533.000.000 Facebook-Daten wurden gerade kostenlos veröffentlicht", erklärte Alon Gal, Technologie-Chef des Unternehmens Hudson Rock, das Informationen über Cyberkriminalität zusammenträgt, am Samstag im Onlinedienst Twitter. Er warf dem Online-Netzwerk Facebook "absolute Nachlässigkeit" vor.

