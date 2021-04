Scharfe Kritik Doskozils an Corona-Politik des Kanzlers

Wien - Scharfe Kritik an der aktuellen Corona-Politik der türkisen Regierungshälfte übt der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im "Presse"-Interview. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe sich "massiv aus den Entscheidungsprozessen zurückgezogen" und die Sache den Ländern zugeschoben, dazwischen stehe der Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der sich in der Regierung nicht durchsetzen könne. "Aus meiner Sicht ist es erbärmlich, was da gerade abgeht."

Franziskus sprach den Menschen bei der Ostermesse Mut zu

Vatikanstadt - Zum zweiten Mal in Folge hat der Papst in einem fast menschenleeren Petersdom am Ostersonntag die Ostermesse gefeiert und den Segen Urbi et Orbi (der Stadt und dem Erdkreis) erteilt. Gläubige weltweit verfolgten den Gottesdienst über TV-Sender, Radiostationen und Livestreams. Der Papst unterstrich, dass die Pandemie immer noch in vollem Gange sei und machte den betroffenen Personen Mut. Zugleich bat er angesichts vieler globaler Krisenherde um Frieden.

2.743 Neuinfektionen in Österreich und alarmierende Signale

Wien - Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen am Ostersonntag wochenendbedingt deutlich niedriger lag als am Karsamstag, gibt es genug Alarmzeichen für eine weitere Eskalation der Pandemie. So wurde in Wien ein neuer absoluter Rekord bei der Zahl der Intensivpatienten registriert. 223 Menschen auf Intensivstationen waren um 17 mehr als am Samstag und um sieben mehr als am Karfreitag, als die bisherigen Höchstwerte vom Herbst des Vorjahres erstmals deutlich überschritten wurden.

Zahl der Coronatoten in der Slowakei bei mehr als 10.000

Bratislava/Moskau/Washington - In der Slowakei hat die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus den Wert von 10.000 überstiegen. Die Behörden meldeten am Ostersonntag 77 weitere Todesfälle, seit Beginn der Pandemie starben damit 10.025 Menschen in dem Land mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern. In Russland meldeten die Behörden 8.817 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, allein 1.900 davon in der Hauptstadt Moskau. In den USA verzeichneten die Gesundheitsbehörden mindestens 63.995 Neuinfektionen.

Festnahme nach Fund von Totem in Wohnung in Wien-Rudolfsheim

Wien - Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat die Polizei nun den 24-jährigen Wohnungsinhaber festgenommen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass ergab die Obduktion des 19-Jährigen, dass Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann. Zudem ergab die Einvernahme des Verdächtigen, dass er dem offenbar völlig im Drogen-Delirium befindlichen Opfer mehrfach auf den Kopf geschlagen hat.

Bulgariens Opposition ruft zu Beteiligung an Wahl auf

Sofia - In Bulgarien haben Oppositionspolitiker Politiker die Bürger zur Beteiligung an der Parlamentswahl trotz der Corona-Pandemie aufgerufen. Bulgarien steckt seit Tagen inmitten einer dritten Corona-Welle. Bei der Wahl am Sonntag galten zahlreiche Hygiene-Regeln, dennoch wurde eine geringe Wahlbeteiligung befürchtet. Der Regierungspartei GERB wurden in Umfragen gute Chancen beigemessen, die Wahl zu gewinnen. Sie dürfte aber die absolute Mehrheit verfehlen.

Mehr als 40 Tote bei Sturzfluten in Indonesien

Jakarta - Bei von Starkregen ausgelösten Sturzfluten in Indonesien sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen würden nach dem Unglück auf der Insel Flores noch vermisst, sagte ein Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde am Sonntag. Die Rettungskräfte hätten Schwierigkeiten, in die betroffene Region zu gelangen. Der einzige Zugang zu der Insel im Osten des Landes sei über die Adonara-Insel, sagte der Sprecher.

Mini-Hubschrauber Ingenuity auf Mars abgesetzt

Washington - Der Mars-Rover Perseverance hat den Mini-Helikopter Ingenuity auf der Oberfläche des Roten Planeten abgesetzt. "Landung des Mars-Helikopters bestätigt!", twitterte die US-Weltraumbehörde NASA. Ingenuity soll als erstes motorisiertes Fluggerät der Geschichte einen Flug auf einem fremden Planeten unternehmen. Der erste Flug von Ingenuity, der rund 1,8 Kilogramm wiegt und dessen Entwicklung 85 Millionen Dollar kostete, soll laut NASA frühestens am 11. April stattfinden.

