Scharfe Kritik Doskozils an Corona-Politik des Kanzlers

Wien - Scharfe Kritik an der aktuellen Corona-Politik der türkisen Regierungshälfte übt der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im "Presse"-Interview. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe sich "massiv aus den Entscheidungsprozessen zurückgezogen" und die Sache den Ländern zugeschoben, dazwischen stehe der Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der sich in der Regierung nicht durchsetzen könne. "Aus meiner Sicht ist es erbärmlich, was da gerade abgeht."

Franziskus sprach den Menschen bei der Ostermesse Mut zu

Vatikanstadt - Zum zweiten Mal in Folge hat der Papst in einem fast menschenleeren Petersdom am Ostersonntag die Ostermesse gefeiert und den Segen Urbi et Orbi (der Stadt und dem Erdkreis) erteilt. Gläubige weltweit verfolgten den Gottesdienst über TV-Sender, Radiostationen und Livestreams. Der Papst unterstrich, dass die Pandemie immer noch in vollem Gange sei und machte den betroffenen Personen Mut. Zugleich bat er angesichts vieler globaler Krisenherde um Frieden.

Bulgarien-Wahl: Konservative Regierungspartei in Exit Polls vorn

Sofia - Bei der Parlamentswahl in Bulgarien ist die Partei des konservativen Regierungschefs Bojko Borissow offenbar erneut stärkste Kraft geworden. Borissows Partei GERB (Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens) erzielte am Sonntag laut nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten Nachwahlbefragungen etwa 25 Prozent der Stimmen. Deutlich besser als erwartet schnitt demnach die neue populistische Protestpartei des Sängers und Fernsehmoderators Slawi Trifonow ab.

2.743 Neuinfektionen in Österreich und alarmierende Signale

Wien - Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen am Ostersonntag wochenendbedingt deutlich niedriger lag als am Karsamstag, gibt es genug Alarmzeichen für eine weitere Eskalation der Pandemie. So wurde in Wien ein neuer absoluter Rekord bei der Zahl der Intensivpatienten registriert. 223 Menschen auf Intensivstationen waren um 17 mehr als am Samstag und um sieben mehr als am Karfreitag, als die bisherigen Höchstwerte vom Herbst des Vorjahres erstmals deutlich überschritten wurden.

Festnahme nach Fund von Totem in Wohnung in Wien-Rudolfsheim

Wien - Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat die Polizei nun den 24-jährigen Wohnungsinhaber festgenommen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass ergab die Obduktion des 19-Jährigen, dass Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann. Zudem ergab die Einvernahme des Verdächtigen, dass er dem offenbar völlig im Drogen-Delirium befindlichen Opfer mehrfach auf den Kopf geschlagen hat.

Sri Lanka gedachte der Todesopfer der Osteranschläge 2019

Colombo - Mit Messen und Gedenkfeiern haben die Menschen in Sri Lanka am Sonntag der 268 Todesopfer der Osteranschläge vor zwei Jahren gedacht, die sich vor allem gegen Kirchen gerichtet hatten. Die Ostergottesdienste der christlichen Minderheit im Land fanden unter massivem Sicherheitsaufgebot statt; sowohl Soldaten als auch Polizisten waren im Einsatz. Christen im ganzen Land hielten um 8.45 Uhr Ortszeit, dem Zeitpunkt des ersten Angriffs vor zwei Jahren, zwei Schweigeminuten ab.

Brutaler Einbruch bei französischem Ex-Minister Tapie

Paris - Ein brutaler Einbruch bei dem früheren Adidas-Eigner, Minister, Schauspieler und Fußballmanager Bernard Tapie sorgt für Entsetzen in Frankreich. Die Täter seien "mit extremer Gewalt" vorgegangen, sagte der Bürgermeister von Combs-la-Ville, Guy Geoffroy. Tapie und seine Ehefrau seien bei dem Vorfall in der Nacht auf Sonntag gefesselt und geschlagen worden. Es gehe den Beiden nun den Umständen entsprechend. Vier vermummte Einbrecher seien mit mehreren Wertsachen geflüchtet.

