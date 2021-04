Papst betet am Ende des Osterfestes im Apostolischen Palast

Vatikanstadt - Papst Franziskus spricht am heutigen Ostermontag ein spezielles Mittagsgebet. Damit klingt das Osterfest in der katholischen Kirche dann aus. Es war das zweite Mal nach 2020, dass das Kirchenoberhaupt die Auferstehungsfeiern im Vatikan mit starken Corona-Einschränkungen begehen musste. Das sogenannte Regina-Caeli-Gebet des Papstes wird aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes unter anderem im Internet übertragen.

Ausreise aus dem Bezirk Braunau nur mehr mit Test

Braunau am Inn - Ab Montag braucht man einen negativen Corona-Test, wenn man den Bezirk Braunau in Oberösterreich verlassen will. Ein Antigen-Test darf nicht älter als zwei Tage, ein PCR-Test nicht älter als 72 Stunden sein. Die Polizei wird, unterstützt vom Bundesheer, mobile Schwerpunktkontrollen durchführen. Die Maßnahmen gelten vorerst bis 11. April. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk war in der Vorwoche mehrere Tage lang über der 400er-Marke gelegen.

Erstmals mehr als 100.000 Corona-Fälle an einem Tag in Indien

Neu-Delhi - In Indien sind erstmals an einem Tag mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen erfasst worden. Das geht aus Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums vom Montag hervor. Besonders betroffen ist der reichste Unionsstaat Maharastra mit der Finanzmetropole Mumbai. Premierminister Narendra Modi hatte am Wochenende vor einem alarmierenden Anstieg der Fälle gewarnt. Trotzdem leben viele Menschen in Indien wieder so, als gebe es keine Pandemie mehr.

Russische Truppenbewegungen nahe der Ukraine sorgen Borrell

Brüssel - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich besorgt über russische Truppenbewegungen unweit der ukrainischen Grenze geäußert und Kiew die "standhafte Unterstützung" der Europäischen Union zugesichert. Er verfolge mit "ernster Sorge die russischen Aktivitäten rund um die Ukraine", erklärte Borrell am Sonntag auf Twitter. In dem seit 2014 andauernden Konflikt um die Ostukraine wurden mehr als 13.000 Menschen getötet.

Regierungsbildung in Israel hat begonnen

Tel Aviv - Knapp zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat Präsident Reuven Rivlin Beratungen mit den Parteichefs begonnen. Er traf am Montag zunächst Repräsentanten der rechtskonservativen Regierungspartei Likud. Im Verlauf des Tages sind Gespräche mit 13 Fraktionen geplant. Sie müssen jeweils ihren Favoriten für den Regierungsauftrag empfehlen. Bis Mittwoch muss Rivlin einem Kandidaten den Auftrag erteilen.

Mindestens 18 Tote bei Schlammlawine in Indonesien

Jakarta - Mindestens 18 Menschen sind durch eine Schlammlawine vom Vulkan Lewotolo auf der indonesischen Insel Lembata östlich von Bali getötet worden. Weitere 62 Menschen würden vermisst, nachdem ihre Dörfer und Häuser am Sonntag nach heftigen Regenfällen von den Muren getroffen worden seien, sagte ein örtlicher Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "14 Dörfer sind immer noch vollkommen abgeschnitten, die Straßen sind unzugänglich."

Mindestens fünf Tote nach Fährunglück in Bangladesch

Dhaka - Bei einem Fährunglück in Bangladesch sind am Sonntag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Elf Menschen seien gerettet worden, nachdem die in der Industriestadt Narayanganj gestartete Fähre mit rund 50 Menschen an Bord mit einem anderen Schiff zusammengestoßen sei, teilte eine Behördenvertreterin mit. Nach den Vermissten werde im Fluss Shitalakhsya gesucht. Das Unglück ereignete sich 20 Kilometer von der Hauptstadt Dhaka entfernt.

Österreichs Agrarexporte lagen 2020 leicht über den Importen

Wien - Österreichs Agrar-Handelsbilanz ist 2020 erstmals positiv ausgefallen. Sie lag mit 10,8 Mio. Euro im Plus, nach minus 441,6 Mio. Euro im Jahr 2019, das Jahr davor waren es minus 664,1 Mio. Euro. 2020 wurden Agrarprodukte und Lebensmittel im Wert von 12,8 Mrd. Euro exportiert. Zu den Gesamtexporten der heimischen Wirtschaft trug der Agrarsektor neun Prozent bei. Während die Exporte insgesamt im Vorjahr um 7,5 Prozent nachgaben, konnte der Agrarsektor um 3,9 Prozent zulegen.

