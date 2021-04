Blümel muss erneut im U-Ausschuss Rede und Antwort stehen

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) muss am Mittwoch den Abgeordneten im Ibiza-Untersuchungsausschuss abermals Rede und Antwort stehen. Zusätzliche Brisanz verleihen seinem neuerlichen Auftritt nach jenem im Juni des vergangenen Jahres dabei die kürzlich öffentlich bekannt gewordenen Chats mit dem Chef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, Thomas Schmid, und die Tatsache, dass er mittlerweile von der WKStA als Beschuldigter geführt wird.

Biden bescheinigt USA unglaubliche Fortschritte beim Impfen

Washington - Impfen ohne "verwirrende Einschränkungen": In den USA sollen alle Erwachsenen schon in weniger als zwei Wochen einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren können. "Wir machen unglaubliche Fortschritte", sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus. "Ab 19. April ist jeder Erwachsene in jedem Staat, jeder Erwachsene in diesem Land berechtigt, sich in die Schlange zu stellen, um eine Corona-Impfung zu bekommen."

ÖBAG geht auf Chefsuche, Schmid bleibt nur mehr heuer

Wien - Nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der Staatsholding ÖBAG zur Causa ihres Alleinvorstands Thomas Schmid wird dieser seinen Vertrag auslaufen lassen. Das heißt, dass die ÖBAG ab Ende März 2022 einen neuen Chef braucht, wenn der Vertrag zur Gänze erfüllt wird. "Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats wurde mandatiert, den Nachfolgeprozess für die Vorstandsposition zu starten", teilte die ÖBAG Dienstagabend mit.

Beschäftigte stimmen über Zukunft des MAN-Werks Steyr ab

München/Steyr - Im MAN-Werk in Steyr fällt heute, Mittwoch, eine wichtige Entscheidung für die Zukunft: Die Belegschaft stimmt ab, ob sie für oder gegen einen Verkauf an den früheren Magna-Chef Siegfried Wolf ist. Die Konzernmutter in München hat bereits klargestellt, dass für sie die einzige Alternative eine Schließung des Standorts ist, wo derzeit rund 2.300 Leute Arbeit haben. Wolf peilt mindestens eine Zwei-Drittel-Mehrheit an. Was geschieht, wenn diese nicht zustande kommt, ist unklar.

Amnesty kritisiert Eingriffe in die Menschenrechte

London/Wien - Amnesty International kritisiert Eingriffe in die Menschenrechte gerade in der Corona-Pandemie - auch in Österreich. "Polarisierende Politikstrategien, fehlgeleitete Sparmaßnahmen und mangelnde Investitionen in die Gesundheit und das Wohl der Menschen haben dazu geführt, dass weltweit viel zu viele Menschen unverhältnismäßig stark unter den Auswirkungen von Covid-19 leiden", schrieb die Menschenrechtsorganisation in ihrem Jahresbericht 2020, der am Mittwoch präsentiert wurde.

G20 beraten über Corona-Antwort und Steuerreform

Rom/Berlin/Washington - Die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer beraten heute Nachmittag (Mittwoch) über die Corona-Lage. Es werde dabei um eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie gehen, sagten Vertreter der italienischen Regierung, die momentan den G20-Vorsitz innehat, im Vorfeld der Videokonferenz. Anders als im Februar soll es dieses Mal auch ein Abschlussdokument geben.

Amazon-Chef für höhere Unternehmenssteuern

Seattle - Der weltgrößte Onlinehändler Amazon steht seit langem wegen Steuervermeidung in der Kritik, jetzt spricht sich ausgerechnet Konzernchef Jeff Bezos für höhere Abgaben aus. "Wir unterstützen eine Anhebung des Unternehmenssteuersatzes", erklärte Bezos am Dienstag in einer im Firmenblog veröffentlichten Stellungnahme. Der Multimilliardär ermutigte Kongress und Regierung zu einer "richtigen, ausgewogenen Lösung, die die Wettbewerbsfähigkeit der USA aufrechterhält oder erweitert".

