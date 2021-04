Offensive Stimmung vor Blümel-Befragung im U-Ausschuss

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wird am Mittwoch zum zweiten Mal im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt. Zusätzliche Brisanz verliehen dem Auftritt die öffentlich bekannt gewordenen Chats mit dem Chef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, Thomas Schmid, und die Tatsache, dass er von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Beschuldigter geführt wird. Nicht nur die Opposition, auch die ÖVP gab sich offensiv gelaunt.

Mehrere verletzte Schüler bei Busunfall im Innviertel

Hochburg-Ach - In Hochburg im Bezirk Braunau ist Mittwochfrüh ein mit Schülern besetzter Linienbus verunglückt. Zumindest vier Kinder wurden nach ersten Meldungen der Polizei verletzt. Details waren vorerst nicht bekannt. Der Bus dürfte bei winterlichen Fahrverhältnissen von der Straße abgekommen und umgekippt sein. Am Vormittag lief die Bergung des Fahrzeugs.

Mordverdacht in Graz: Mann gesteht Frau getötet zu haben

Graz - Ein Mann hat offenbar in Graz in einer Wohnung in der Idlhofgasse seine Frau getötet. Er kam Mittwochfrüh selbst zur Polizeiinspektion und gestand das gegenüber den Beamten, hieß es in einer ersten Information der Landespolizeidirektion Steiermark. Laut Polizeisprecher Fritz Grundnig wurde danach in der Wohnung tatsächlich die Leiche einer Frau gefunden. Die Ermittlungen liefen daraufhin an.

Uigurische Ex-Regierungsbeamte in China zum Tode verurteilt

Peking - Zwei ehemalige uigurische Regierungsbeamte sind in der chinesischen Region Xinjiang wegen "separatistischer Aktivitäten" zum Tode verurteilt worden. Shirzat Bawudun, dem ehemaligen Leiter der Justizbehörde der Region im Nordwesten des Landes, werde die "Spaltung des Landes" vorgeworfen, teilte die Regionalregierung am Dienstag auf ihrer Website mit. Sattar Sawut, der ehemalige Direktor der Bildungsbehörde, erhielt die gleiche Strafe.

Fünf Tote bei Protesten in Myanmar

Naypyidaw - In Myanmar haben Sicherheitskräfte Medienberichten am Mittwoch zufolge das Feuer auf Demonstranten eröffnet und mindestens fünf Menschen getötet. Einige Teilnehmer des Protests in der nordwestlichen Kleinstadt Kalay seien zudem verletzt worden, meldeten mehrere Nachrichtenportale unter Berufung auf Augenzeugen. Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht bestätigen. Der Protest in Kalay richtete sich laut Berichten gegen den Militärputsch vom 1. Februar.

Beschäftigte stimmen über Zukunft des MAN-Werks Steyr ab

München/Steyr - Im MAN-Werk in Steyr fällt heute, Mittwoch, eine wichtige Entscheidung für die Zukunft: Die Belegschaft stimmt ab, ob sie für oder gegen einen Verkauf an den früheren Magna-Chef Siegfried Wolf ist. Die Konzernmutter in München hat bereits klargestellt, dass für sie die einzige Alternative eine Schließung des Standorts ist, wo derzeit rund 2.300 Leute Arbeit haben. Wolf peilt mindestens eine Zwei-Drittel-Mehrheit an. Was geschieht, wenn diese nicht zustande kommt, ist unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red