Bundesländer auch für Fortsetzung von AstraZeneca-Impfungen

Wien - Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca wird weiterhin in allen Bundesländern für alle Altersgruppen eingesetzt. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz des Gesundheitsministeriums mit den Landesgesundheitsreferenten am Donnerstagvormittag. Damit bleibt der österreichische Impfplan unverändert, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hatte zuvor einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und sehr seltenen Thrombose-Fällen festgestellt.

EU-Gesundheitsminister zu AstraZeneca-Vakzin weiter uneinig

Brüssel/Amsterdam/London - Die EU-Gesundheitsminister haben sich bei einer virtuellen Sondersitzung nicht auf eine gemeinsame Empfehlung zum Umgang mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca einigen können. Damit herrschen in den Mitgliedsstaaten weiter unterschiedliche Vorgaben. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte sich im Kampf gegen die Pandemie zuvor weiter hinter den Impfstoff von AstraZeneca gestellt.

Ibiza-Video-Macher sieht sich im U-Ausschuss als Opfer

Wien - Der Privatdetektiv Julian H., mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos, das die türkis-blaue Regierung platzen ließ, hat am Donnerstag viele Medienvertreter in den U-Ausschuss gelockt. Er sieht sich als Opfer voreingenommener und befangener Ermittlungen. Es sei kein Nachrichtendienst involviert gewesen, es habe keine Auftraggeber oder Hintermänner gegeben. Er habe nur ein Sittenbild des österreichischen politischen Systems zeichnen wollen, sagte die Auskunftsperson.

MAN Steyr: Zentrale will Werk schließen

München/Steyr - Die Belegschaft des MAN-Werks in Steyr hat mit knapp 64 Prozent gegen den Übertritt in die WSA Beteiligungs GmbH von Siegfried Wolf gestimmt. Die MAN-Zentrale in München teilte daraufhin umgehend mit, dass man nun die Schließungspläne weiterverfolgen werde. Die Belegschaftsvertretung gibt sich hingegen nach wie vor kämpferisch und will weiter verhandeln.

Belegung in Wiener Spitäler scheint sich zu stabilisieren

Wien - Es ist zwar noch kein Trend, aber fällt auf: Nach wochenlangem Anstieg wurden diesen Dienstag in Wiens Spitälern noch so viele Corona-Erkrankte wie noch nie behandelt, in den zwei Tagen danach sind die Zahlen sowohl auf den Intensiv- als auch auf den normalen Stationen leicht zurück gegangen. Ein Sprecher des Wiener Gesundheitsverbundes hält eine Stabilisierung der Zahlen für möglich, aber warnte am Donnerstag vor zu viel Optimismus: "Dafür ist es noch zu früh."

Russland verlegt Kriegsschiffe, Selenskyj reist an die Front

Kiew - Russland verlegt einem Medienbericht zufolge mehrere Artillerie- und Landungsschiffe vom Kaspischen ins Schwarze Meer, an dem unter anderem die Ukraine liegt. Dort sollen sie an Übungen teilnehmen, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag. Die Regierung in Kiew wirft Russland vor, seit Wochen Truppen an der Grenze zur Ukraine zu verstärken. Unterdessen besucht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Frontlinie im Osten des Landes.

Neukunden zahlen bei Banken oft mehr

Wien - Wer als Kunde neu zu einer Bank stößt, hatte zum heurigen Jahresbeginn zum Teil deutlich mehr an Spesen und Gebühren zu berappen als im Jahr davor. Die Arbeiterkammer (AK) hat am Freitag ihren neusten Bankenmonitor veröffentlicht: Jede zweite überprüfte Bank hat demnach für Neukunden an der Spesenschraube gedreht, teils kräftig und gleich mehrmals und durchschnittlich sieben Spesen um rund 12 Prozent verteuert.

100 Mio. Euro zusätzlich für Ausstieg aus Öl- und Gasheizung

Wien - Der Bund stockt die "Sanierungsoffensive" für den Heizkesseltausch und die thermische Sanierung auf. 100 Mio. Euro Unterstützung gezielt für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen in den einkommensschwächsten Haushalte des Landes kommen neu dazu, kündigte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag an. Das Geld ist für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen.

