Blümel verteidigt sich im Nationalrat

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Freitag im Nationalrat den Vorwürfen der Opposition rund um die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Vorstand stellen müssen. In Beantwortung einer "Dringlichen Anfrage" der FPÖ wies er - wie auch schon im Ibiza-U-Ausschuss - alles zurück und sprach von "Skandalisierung, öffentlicher Empörung und Vorverurteilung" bezüglich der bekannt gewordenen Chats. Die FPÖ wünschte sich die ÖVP-Regierungsriege pauschal auf die Anklagebank.

Queen-Ehemann Prinz Philip (99) ist tot

London - Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist tot. Er starb im Alter von 99 Jahren in Windsor, wie der Buckingham-Palast am Freitag mitteilte. Erst vor wenigen Wochen war er nach erfolgreicher Herzoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nun ist er "friedlich entschlafen", wie es in der Mitteilung im Namen der "zutiefst betrübten" Queen hieß. Im Juni hätte Philip seinen 100. Geburtstag gefeiert.

2.702 Neuinfektionen und 580 Patienten auf Intensivstationen

Wien - Seit Donnerstag sind in Österreich 2.702 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Leicht gestiegen ist die Zahl der Patienten auf Intensivstationen. Dort mussten zwei Infizierte mehr als am Donnerstag behandelt werden, insgesamt waren es am Freitag somit 580. Die Zahl der Todesopfer stieg um 38 auf bereits 9.624 Menschen, die an den Folgen einer Infektion gestorben sind, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium.

ÖVP will Strafen für Masken-Verweigerer im Parlament

Wien - Die Diskussion über das Masken-Tragen im Parlament hat eine neue Facette. Nachdem sich die Freiheitlichen am Freitag auch nach einer entsprechenden Änderung der Hausordnung im Hohen Haus weigerten, eine FFP2-Maske anzulegen, will die ÖVP nun eine Änderung der Geschäftsordnung. Wie VP-Klubchef August Wöginger zu Beginn der Sondersitzung des Nationalrats ankündigte, will er mit diesem Anliegen an die anderen Fraktionen herantreten.

Ab Montag keine Testpflicht mehr bei Ausreise aus Braunau

Braunau am Inn - Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz weiter gesunken ist, endet die seit Montag geltende Ausreise-Testpflicht aus dem Bezirk Braunau in Oberösterreich wie geplant am Sonntag, dem 11. April. Das teilte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) am Freitag mit. Die aufgestockten Testkapazitäten und Schwerpunktkontrollen der Polizei zu den allgemein geltenden Corona-Regeln sollen aber beibehalten werden.

WHO gibt keine Empfehlung für Wechsel zwischen Impfstoffen

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird einen Wechsel der Impfstoffe zwischen der ersten und der zweiten Dosis vorerst nicht empfehlen. Die bisherigen Daten reichten nicht aus, um sagen zu können, ob dies getan werden könne oder nicht, sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris am Freitag in Genf. In Berlin hatte die Ständige Impfkommission zuvor mitgeteilt, dass sie Kreuzimpfungen mit AstraZeneca und einem anderen Vakzin für unbedenklich hält.

Knapp 66.000 Corona-Impfungen an einem Tag in Österreich

Wien - Am Donnerstag ist laut einer Aussendung des Gesundheitsministeriums in Österreich der bisher stärkste Impftag seit Beginn der Corona-Schutzimpfung erreicht worden. Demnach konnten "fast 66.000 Impfungen und damit erstmals mehr als 60.000 Personen an einem Tag in Österreich geimpft werden". Insgesamt wurden aktuell rund 1.950.000 Impfungen in Österreich verabreicht. Bis Ende der Woche werden es, so das Gesundheitsministerium, somit mehr als zwei Millionen Impfungen sein.

Österreichs Gletscher werden unaufhaltsam immer weniger

Innsbruck - Österreichs Gletscher sind auch in der Periode 2019/20 weiter geschrumpft - im Schnitt um 15 Meter (2019: 14,3 Meter). 85 von 92 Gletscher hätten sich zurückgezogen. Nur sieben seien mit einer Längenänderung von weniger als einem Meter stationär geblieben, berichtete Gerhard Karl Lieb, Leiter des Messdienstes des Alpenvereins bei der digitalen Präsentation des "Gletscherberichts 2019/20" am Freitag. Der Alpenverein drängte vehement auf besseren Schutz hochalpiner Flächen.

