Blümel verteidigt sich im Nationalrat

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Freitag im Nationalrat den Vorwürfen der Opposition rund um die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Vorstand stellen müssen. In Beantwortung einer "Dringlichen Anfrage" der FPÖ wies er alles zurück und sprach von "Skandalisierung, öffentlicher Empörung und Vorverurteilung" bezüglich der bekannt gewordenen Chats. Die Misstrauensanträge der Opposition überstand er danke Koalitionsmehrheit unbeschadet.

Queen-Ehemann Prinz Philip (99) ist tot

London - Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist tot. Er starb im Alter von 99 Jahren in Windsor, wie der Buckingham-Palast am Freitag mitteilte. Erst vor wenigen Wochen war er nach erfolgreicher Herzoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nun ist er "friedlich entschlafen", wie es in der Mitteilung im Namen der "zutiefst betrübten" Queen hieß. Im Juni hätte Philip seinen 100. Geburtstag gefeiert.

EMA prüft Thrombosefälle nach Johnson & Johnson-Impfung

Den Haag - Nach Berichten über vier Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson prüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen möglichen Zusammenhang. Wie die EMA am Freitag mitteilte, wurden drei Thrombosefälle in den USA gemeldet und ein weiterer im Rahmen einer klinischen Studie an einem nicht näher genannten Ort. Einer der Fälle verlief demnach tödlich.

Bundespräsident hat erste Corona-Teilimpfung erhalten

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitagnachmittag seine erste Corona-Teilimpfung erhalten. Das Staatsoberhaupt hat sich zuvor - wie jede Bürgerin und jeder Bürger - online beim Impfservice der Stadt Wien angemeldet und wurde letzte Woche über seinen heutigen Impftermin informiert. Immunisiert wurde er in der Impfstraße Town Town (3. Bezirk) der Stadt Wien mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer, der dort auch allen anderen Impflingen verabreicht wurde.

Erneute Verzögerung bei Lieferung von AstraZeneca-Impfstoff

Wien - Bei der Lieferung des AstraZeneca-Impfstoffs nach Österreich kommt es erneut zu Verzögerungen. Zwar sagte der schwedisch-britische Hersteller dem Gesundheitsministerium am Freitag fix zu, am kommenden Montag die ursprünglich für die laufende Woche versprochenen 26.400 Dosen nachzuliefern. Allerdings werden die für kommende Woche vorläufig bestätigten 64.800 Dosen voraussichtlich wieder erst am Sonntag (18. April) verschickt und somit erst in der übernächsten Woche eintreffen.

Weltweite Trauer um Tod von britischem Prinzgemahl Philip

London/Berlin/Brüssel - Die Welt trauert um Prinz Philip, den Gemahl der britischen Königin Elizabeth II. Premierminister Boris Johnson würdigte ihn in einer Ansprache vor seiner Residenz in Downing Street 10. Zahlreiche Politiker und Würdenträger in aller Welt, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), gedachten des Herzogs von Edinburgh. Dieser war im Alter von 99 Jahren am Freitag im Schloss Windsor gestorben, wie das Königshaus bekannt gab.

Matura heuer nur mit negativem Corona-Test

Wien - Die Matura dürfen heuer nur Prüfungskandidaten mit negativem Corona-Testergebnis oder genesene Schüler absolvieren. Das sieht eine am Freitag erlassene Verordnung von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vor. Der Corona-Test kann entweder unmittelbar vor Ort an der Schule erfolgen, ebenfalls akzeptiert werden negative Antigen- oder PCR-Tests einer befugten Teststelle vom gleichen, letzten oder vorletzten Kalendertag.

Vulkan auf Karibikinsel St. Vincent ausgebrochen

Kingstown - Auf der Karibikinsel St. Vincent ist der Vulkan La Soufri�re ausgebrochen. Eine bis zu acht Kilometer hohe Rauchsäule steige über dem Berg im Norden der Insel auf, teilte am Freitag die Katastrophenschutzbehörde Nemo mit. Am Internationalen Flughafen Argyle im Süden der Insel ging ein Ascheregen nieder. Nemo rief alle Anrainer dazu auf, die Gefahrenzone rund um den Vulkan sofort zu verlassen.

