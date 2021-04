Salutschüsse und Schweigeminuten für toten Prinz Philip

London - Nach dem Tod von Prinz Philip gedenkt Großbritannien am Samstag mit Salutschüssen und Schweigeminuten des am Freitag verstorbenen Ehemannes von Königin Elizabeth II. Ab 12.00 Uhr zu Mittag (14.00 Uhr MESZ) feuern Kanonen in zahlreichen Städten von London über Edinburgh in Schottland, Belfast in Nordirland bis Gibraltar an der Südspitze der Iberischen Halbinsel sowie von den Kriegsschiffen der Royal Navy über einen Zeitraum von 40 Minuten 41 Schüsse ab.

Wöginger will über Änderungen bei U-Ausschüssen diskutieren

Wien - ÖVP-Klubobmann August Wöginger will über Änderungen für parlamentarische Untersuchungsausschüsse diskutieren. Im Ö1-Interview sagte Wöginger am Samstag, über die Frage des Prozederes im U-Ausschuss und ob es notwendige Änderungen in der Geschäftsordnung gebe, werde man sich am Ende des laufenden Ibiza-U-Ausschuss unterhalten. Die ÖVP ist in diesem Ausschuss mit heftiger Kritik vor allen an Postenbesetzung konfrontiert.

USA: Keine Verbindung Blutgerinnsel-Johnson & Johnson-Vakzin

Washington/New Brunswick (New Jersey) - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat nach eigenen Angaben bisher keinen Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfungen mit dem Corona-Vakzin von Johnson & Johnson und Blutgerinnseln gefunden. Die Untersuchungen zu Fällen von Blutgerinnseln dauerten an, erklärte die FDA am Freitag (Ortszeit).

Italien mit neuer Verordnung wegen Impf-Vordränglern

Rom - Italien will Menschen über 80 Jahre prioritär immunisieren. Der für die Impfkampagne zuständige Regierungskommissar Francesco Figliuolo unterzeichnete am Freitagabend eine Verordnung, mit der Senioren über 80 und gebrechliche Menschen bei der Impfkampagne Vorrang haben sollen. Das Alterskriterium soll stets den Ausschlag geben. Unterdessen laufen in Italien landesweit Ermittlungen wegen "Vordränglern" bei den Impfungen.

Wieder Ausschreitungen in Nordirland trotz Appellen zur Ruhe

Belfast/London - Trotz des Tods von Prinz Philip und den damit verbundenen Appellen zum Gewaltverzicht ist es in der nordirischen Hauptstadt Belfast auch am Freitagabend zu Ausschreitungen gekommen. Randalierer beschossen Polizisten im Norden Belfasts Medienberichten zufolge mit Molotowcocktails und Raketen, darüber hinaus bewarfen einige von ihnen die Beamten mit Flaschen sowie Steinen. Zunächst hatte es nach einer ruhigen Nacht ausgesehen.

USA fordern von Iran Pragmatismus bei Wiener Atomgesprächen

Washington/Berlin - Nach dem Beginn der Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran haben die USA Teheran zu einer konstruktiven Beteiligung aufgefordert. Die US-Regierung habe in der ersten Gesprächsrunde in Wien "sehr ernsthafte" Vorschläge eingebracht, sagte ein US-Regierungsvertreter am Freitag (Ortszeit) in Washington. Nun warte die US-Regierung darauf, dass ihre Bemühungen von der iranischen Seite erwidert würden.

Milliardenstrafe gegen Alibaba wegen Kartellrechtsvergehen

Peking/Hangzhou - Chinas Wettbewerbshüter haben eine Strafe in Höhe von 18 Milliarden Yuan, umgerechnet 2,3 Mrd. Euro, gegen den chinesischen Alibaba-Konzern verhängt. Die größte Online-Handelsplattform der Welt habe ihre marktbeherrschende Position ausgenutzt, um Händler zu bestrafen, die ihre Waren über konkurrierende Dienste angeboten hätten, zitierten Staatsmedien am Samstag die Marktaufsichtsbehörde.

Mars-Hubschrauber "Ingenuity" bereit für seinen ersten Flug

Washington - Der Mars-Hubschrauber "Ingenuity" ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA bereit für seinen ersten Flug über den Roten Planeten. Ein erster Test der Rotoren sei erfolgreich verlaufen, erklärte die NASA am Freitag. "Dem Helikopter geht es gut, er sieht gesund aus", sagte Einsatzleiter Tim Canham. Der erste kontrollierte Hubschrauberflug der Geschichte über einen fremden Planeten ist nun für Sonntagabend US-Zeit (Montag 04.54 MESZ) geplant.

