Deutsche Unionsparteien beraten über Kanzlerkandidatur

Berlin/München - Die Parteipräsidien von CDU und CSU kommen am Montag zu getrennten Beratungen zusammen, in denen es vor allem um die offene Kanzlerkandidatur der regierenden deutschen Unionsparteien gehen dürfte. Die Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder hatten sich am Sonntag erstmals öffentlich bereit erklärt, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen. Die Entscheidung zwischen ihnen soll nach Auffassung führender Unionspolitiker in den nächsten Tagen fallen.

Bankschließfächer geleert - Opfer werden entschädigt

Wien/Mödling/Klosterneuburg - Nach den illegalen Leerungen von Schließfächern in drei Banken in Mödling, Klosterneuburg und Wien haben sich die Geldinstitute mit den betroffenen Kunden geeinigt. Über die Höhe der Entschädigungen ist jedoch Stillschweigen vereinbart worden, berichteten der "Kurier" und der ORF Niederösterreich am Sonntag. Hinsichtlich der Tat-Hintergründe wird weiterhin fieberhaft ermittelt. Gesucht wird im Zusammenhang mit den Coups vom 13. November 2020 nach zumindest sieben Personen.

Ausreise aus Bezirk Braunau wieder ohne Test möglich

Braunau am Inn - Ab Montag gibt es keine Ausreise-Testpflicht mehr aus dem oö. Bezirk Braunau. Die aufgestockten Testkapazitäten sowie Schwerpunktkontrollen der Polizei zu den allgemein geltenden Corona-Regeln werden aber vorerst beibehalten. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Braunau einige Tage über dem Schwellenwert 400 gelegen war, hatte das Land von Ostermontag bis einschließlich 11. April präventiv eine Testpflicht verfügt, bevor Bundesvorgaben in Kraft getreten wären.

Gartenfest mit 90 Personen in Oberösterreich aufgelöst

Linz-Urfahr - Die oberösterreichische Polizei hat in Linz-Urfahr eine Gartenparty mit 90 Teilnehmern, davon 20 Kinder, aufgelöst. 53 Personen seien wegen Verletzung der Covid-Maßnahmen zur Anzeige gebracht worden, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntagabend mit. In Goldwörth (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde am Sonntagvormittag in einer Halle eine "Corona-Drogen-Techno-Party" mit insgesamt zwölf Personen aufgelöst.

Roadmovie "Nomadland" gewinnt vier BAFTA-Preise

London - Der US-amerikanische Film "Nomadland" der chinesischen Regisseurin Chlo� Zhao ist mit vier Auszeichnungen der Gewinner des Abends bei den britischen Filmpreisen (BAFTA). Das Roadmovie, das auch bei den Oscars in zwei Wochen als Favorit gilt, wurde am Sonntag in der Londoner Royal Albert Hall als bester Film prämiert. Zhao erhielt den Preis für die beste Regie, Frances McDormand wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Außerdem gab es den Kamera-Preis.

Hoffnung auf royale Versöhnung bei Prinz Philips Beerdigung

London - Nach dem Tod von Prinz Philip wird mit Spannung auf die Ankunft seines Enkels Prinz Harry aus den USA gewartet. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. (94) ist am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Ein Palastsprecher hatte bestätigt, dass Harry (36) an der Beerdigung seines Großvaters am Samstag teilnehmen werde. Seine Frau, Herzogin Meghan (39), wird jedoch nicht dabei sein. Der Schwangeren sei von ihrem Arzt von der Reise abgeraten worden.

Bursch enthaftet, der mit Anschlag im Stephansdom drohte

Wien - Jener 15-Jährige, der am vergangenen Mittwoch während eines öffentlichen Live-Chats von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit einem Anschlag im Stephansdom gedroht hat, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Er wurde am Sonntag vom Wiener Landesgericht für Strafsachen gegen gelindere Mittel enthaftet. "Er hat einen Bewährungshelfer beigegeben bekommen", teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Sonntagabend auf APA-Anfrage mit. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Vier mutmaßliche Jihadisten in Linz vor Gericht

Linz - Vier mutmaßliche Jihadisten und Mitglieder des islamischen Linzer Glaubensvereins Rahmet müssen sich ab heute, Montag, in der oö. Landeshauptstadt wegen des Verbrechens der staatsfeindlichen Verbindung vor Gericht verantworten. Der Oberste Gerichtshof hatte im Vorjahr die Urteile des Grazer Landesgerichts teilweise aufgehoben, weshalb nochmals verhandelt wird. Das Verfahren wurde nach Linz delegiert, da die Angeklagten aber auch Zeugen großteils von dort stammen.

