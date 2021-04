--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0041 vom 12.04.2021 muss es in der siebenten Teilmeldung richtig heißen: ... "im Schwarzen Meer"... (nicht: ..."im Schwarzen mehr"...) ---------------------------------------------------------------------

Deutsche Unionsparteien beraten über Kanzlerkandidatur

Berlin/München - Die Parteipräsidien von CDU und CSU kommen am Montag zu getrennten Beratungen zusammen, in denen es vor allem um die offene Kanzlerkandidatur der regierenden deutschen Unionsparteien gehen dürfte. Die Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder hatten sich am Sonntag erstmals öffentlich bereit erklärt, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen. Die Entscheidung zwischen ihnen soll nach Auffassung führender Unionspolitiker in den nächsten Tagen fallen.

13 EU-Staaten definieren Kriterien für "Grünen Pass"

Wien/EU-weit/Brüssel - Österreich und zwölf weitere EU-Staaten haben sich auf sieben Kriterien bei der Erstellung eines "Grünen Passes" für den Tourismus geeinigt. Das Ziel sei es, den "Grünen Pass" rasch und möglichst einheitlich auf europäischer Ebene umzusetzen, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) der APA. "Für den europäischen Tourismus ist das eine Überlebensfrage", so Köstinger. Diese sieben Prioritäten aus Sicht des Tourismus würden nun der EU-Kommission übermittelt.

Ausreise aus Bezirk Braunau wieder ohne Test möglich

Braunau am Inn - Ab Montag gibt es keine Ausreise-Testpflicht mehr aus dem oö. Bezirk Braunau. Die aufgestockten Testkapazitäten sowie Schwerpunktkontrollen der Polizei zu den allgemein geltenden Corona-Regeln werden aber vorerst beibehalten. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Braunau einige Tage über dem Schwellenwert 400 gelegen war, hatte das Land von Ostermontag bis einschließlich 11. April präventiv eine Testpflicht verfügt, bevor Bundesvorgaben in Kraft getreten wären.

Aerosolforscher an die Politik: Fokus auf Innenräume

Berlin - Führende Aerosolforscher aus Deutschland fordern von der Politik einen Kurswechsel bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Seuche. "Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Menschen sensibilisieren, dass DRINNEN die Gefahr lauert", heißt es in einem Brief an die deutsche Regierung und an die Landesregierungen. Debatten über das Flanieren auf Flusspromenaden, den Aufenthalt in Biergärten, das Joggen oder Radfahren seien hingegen kontraproduktiv.

Konservativer Lasso wird neuer Präsident von Ecuador

Quito - Der konservative Banker Guillermo Lasso hat die Präsidentenwahl in Ecuador gewonnen. Der 65-Jährige kam nach der Auszählung fast aller Stimmen auf 52,52 Prozent, wie das Wahlamt am Sonntag mitteilte. Der Linkskandidat Andr�s Arauz erhielt bei der Stichwahl demnach 47,48 Prozent. "Danke Ecuador für die Unterstützung an den Urnen", schrieb Lasso nach Schließung der Wahllokale auf Twitter. Kolumbiens Präsident Iv�n Duque und Uruguays Staatschef Luis Lacalle Pou gratulierten ihm.

Trump nennt mächtigen Parteikollegen "Hurensohn"

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Spendern und Spitzenpolitikern der Republikaner den mächtigen Anführer seiner Partei im Senat, Mitch McConnell, beleidigt. Wie US-Medien am Sonntag berichteten, sagte Trump am Samstag vor Vertretern der Parteispitze in seinem Luxusressort Mar-a-Lago in Florida, McConnell sei "dumm" und ein "eiskalter Verlierer". Einem Teilnehmer zufolge nannte er McConnell sogar einen "Hurensohn".

Dinosaurier-Fische in Donau laut WWF durch Wilderei bedroht

Wien - Der Stör, eine 250 Millionen Jahre alte Fischart, ist in der Donau durch Wilderei massiv bedroht. Laut einem aktuellen Bericht der Naturschutzorganisation WWF sind vier von sechs Störarten dadurch extremst gefährdet, zwei sind sogar bereits ausgestorben. In den vergangenen fünf Jahren wurden 214 Fälle von Wilderei entlang der Donau und im Schwarzen Meer von Umweltschützern dokumentiert. Ein Drittel aller Störprodukte wird laut WFF illegal vermarktet, heißt es im Report. Die Donau gilt als letztes Refugium der uralten Fische, die schon die Dinosaurier überlebten.

Linkskandidat Castillo führt bei Präsidentenwahl in Peru

Lima - Bei der Präsidentenwahl in Peru liegt der Linkskandidat Pedro Castillo überraschend vorne. Laut Wahlnachbefragungen kommt der Bewerber der Partei Per� Libre auf 16,1 Prozent der Stimmen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Andina am Sonntag weiter berichtete, lagen hinter dem Volksschullehrer der konservative Wirtschaftswissenschafter Hernando de Soto und die rechte Ex-Abgeordnete Keiko Fujimori mit je 11,9 Prozent. Die zwei Bestplatzierten bestreiten die Stichwahl.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red