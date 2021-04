Opposition will Kurz' Partei-Handy im U-Ausschuss

Wien - Die drei Oppositionsfraktionen im Ibiza-U-Ausschuss, SPÖ, NEOS und FPÖ, wenden sich neuerlich an den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Und zwar geht es diesmal um das auf die VP-Bundespartei angemeldete Handy von Kanzler Sebastian Kurz und die darauf befindlichen SMS, Whatsapp-, iMessage-, Telegram- oder Signal-Nachrichten. Der VfGH möge "aussprechen, dass der Bundeskanzler verpflichtet ist", diese vollständig vorzulegen, heißt es in dem der APA vorliegenden Begehren.

Österreich stimmt Afghanistan-Abzug mit Partnern ab

Wien/Kabul - Der US- und NATO-Abzug aus Afghanistan bedeutet wohl auch das Ende des österreichischen Militärengagements im Bürgerkriegsland. Ein Rückzug aus Afghanistan gehe nur "Hand in Hand mit unseren Partnern, insbesondere mit der Bundeswehr", betonte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer auf APA-Anfrage. Bauer äußerte sich, bevor die NATO-Staaten am Mittwochabend offiziell das Ende ihres Einsatzes in Afghanistan beschlossen.

Biden: Truppenabzug aus Afghanistan bis 11. September

Kabul/Washington - Fast 20 Jahre nach Beginn des internationalen Militäreinsatzes hat US-Präsident Joe Biden offiziell den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan bis zum 11. September angekündigt. Der Abzug solle am 1. Mai beginnen und bis zum 11. September abgeschlossen werden, sagte Biden am Mittwoch im Weißen Haus. Damit geht der gesamte Einsatz der NATO zu Ende. Die bereits zuvor kolportierte Entscheidung löste in dem Krisenland unterschiedliche Reaktionen aus.

Prozess in Steyr gegen Pater wegen Kunstdiebstahls

Steyr - Ein ehemaliger Benediktinerpater des Stifts Kremsmünster steht am Donnerstag in Steyr vor Gericht. Er soll 2018 Kunstgegenstände im Wert von mindestens 35.000 Euro gestohlen haben. Ein Antiquitätenhändler, der laut Anklage offenbar wissentlich Diebesgut angekauft und versteckt hat, muss sich wegen des Vorwurfs der Hehlerei verantworten. Dem Geistlichen drohen bis zu drei Jahre Haft, dem Händler ein Jahr weniger.

IAEA: Iran bereitet umstrittene Uran-Anreicherung vor

Wien/Natanz - Der Iran steht kurz vor einer wesentlichen Steigerung seiner nuklearen Aktivitäten. Vorbereitungen zur Herstellung von hoch angereichertem Uran seien fast abgeschlossen, berichtete die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) in Wien nach einer Inspektion der iranischen Atomanlage in Natanz am Mittwoch. Eine neue Gesprächsrunde zu Rettung des internationalen Atomdeals von 2015 soll an diesem Donnerstag in Wien beginnen.

Bundeskanzler Kurz erhält "Freiheitspreis der Medien"

München/Wien - Sebastian Kurz (ÖVP) wird in Deutschland ausgezeichnet, er erhält den "Freiheitspreis der Medien". "Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich in seiner politischen Laufbahn immer wieder als Brückenbauer erwiesen", begründete die Jury. Der Preis wird zum siebenten Mal verliehen und geht immer an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in besonderer Weise für die freie Meinungsäußerung, das gesellschaftliche Miteinander, politischen Dialog und Demokratie einsetzen.

