Dritte Welle laut Prognose-Konsortium auf dem Höhepunkt

Wien - Die dritte Welle der Corona-Pandemie scheint ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht zu haben. Zu diesem Fazit kamen die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums in ihrer aktuellen Analyse. Auch wenn die Neuinfektionen - mit Ausnahme Vorarlbergs - weiterhin rückläufig sind, bedeutet dies keine rasche Entlastung der Spitäler. Denn hier wirkt dies nur zeitverzögert. So wird es bei den Intensivbetten nur einen geringen Rückgang von 29 auf 26 Prozent der Gesamtkapazitäten geben.

Lage in deutschen Spitälern spitzt sich dramatisch zu

Berlin - In Deutschland wächst angesichts der Corona-Zahlen die Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, rief am Donnerstag zum Handeln auf. "Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch zu." Es sei jetzt zwingend notwendig, die Kontakte weiter zu reduzieren. Auch Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) appelliert an die Länder, mit der Anwendung der Corona-Notbremse nicht mehr zu warten.

Flughafen Wien leidet weiter unter Coronapandemie

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien leidet weiter unter der anhaltenden Coronapandemie. Im März 2021 lag die Anzahl der Passagiere um mehr als die Hälfte unter dem Wert des Vorjahresmonats. Exakt 215.637 Fluggäste zählte der Flughafen, nach rund 800.000 im März 2020. Das ist ein Minus von 73,3 Prozent, wie der Airport am Donnerstag mitteilte. Im März 2019 gab es noch rund 2,4 Millionen Passagiere.

Osteuropas Wirtschaft 2020 leicht angeschlagen, Erholung zäh

Wien - Die Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas haben das Coronajahr 2020 wirtschaftlich deutlich besser überstanden als die westlichen EU-Länder, zum Teil auch auf Kosten der öffentlichen Gesundheit, sagen die Ökonomen des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Für heuer rechnet das WIIW in seiner Frühjahrsprognose für Osteuropa mit einem Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent, ähnlich jenem der Eurozone, und hat damit seine Prognose nach unten korrigiert.

Verfassungsgericht kippte Berliner Mietendeckel

Karlsruhe - Aus für den Berliner Mietendeckel: Das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat das 2020 in zwei Stufen in Kraft getretene Landesgesetz für nichtig erklärt. Der Bundesgesetzgeber habe das Mietpreisrecht abschließend geregelt, teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Donnerstag mit. Für eigene Gesetze der Länder sei deshalb kein Raum. (Az. 2 BvF 1/20 u.a.)

Österreich stimmt Afghanistan-Abzug mit Partnern ab

Wien/Kabul - Der US- und NATO-Abzug aus Afghanistan bedeutet wohl auch das Ende des österreichischen Militärengagements im Bürgerkriegsland. Ein Rückzug aus Afghanistan gehe nur "Hand in Hand mit unseren Partnern, insbesondere mit der Bundeswehr", betonte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer auf APA-Anfrage. Bauer äußerte sich, bevor die NATO-Staaten am Mittwochabend offiziell das Ende ihres Einsatzes in Afghanistan beschlossen.

63.000 neue Corona-Impftermine für Risikopatienten in Wien

Wien - Die Stadt Wien hat heute, Donnerstag, 63.000 Impftermine für Risikopatienten unabhängig vom Alter geöffnet. Damit sollen auch jüngere Personen aus dieser Gruppe bis Ende April immunisiert werden, informierte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Geimpft wird ab Montag das Vakzin Biontech/Pfizer.

Schallenberg sieht großen Zeitdruck bei Atomgesprächen

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sieht in den aktuellen Wiener Gesprächen die möglicherweise letzte Chance zur Rettung des Iran-Atomdeals. "Es ist vielleicht der letzte diplomatische Rettungsversuch", sagte Schallenberg am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal vor der Fortsetzung der indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Wien. Es gebe nämlich nur ein "enges Mondfenster" für die Gespräche. "Denn wir müssen in Wirklichkeit einen Deal finden bis Mai."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red