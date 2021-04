Kurz sichert Öffnungsschritte für Mitte Mai zu

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat für Mitte Mai Corona-Öffnungsschritte angekündigt und zwar in allen Bereichen von Kultur über Sport, Gastronomie bis Tourismus gleichzeitig. Möglich mache das der "Impfturbo", der durch die vorgezogenen Biontech/Pfizer-Lieferungen gelinge. Bis Ende kommender Woche wird ein detaillierter Öffnungsplan vorgelegt, so Kurz nach einem Gipfel von Regierung und Ländern Freitagnachmittag.

Van der Bellen und Kurz gedachten der 10.000 Corona-Opfer

Wien - An die bisher 9.843 gezählten Corona-Toten in Österreich erinnerte am Freitag die Staatsspitze bei einem Gedenkakt in der Wiener Aula der Wissenschaften. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bezeugten - namens der Republik - den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl und dankten dem medizinischen und Pflegepersonal für ihren "fast schon übermenschlichen" Einsatz in der Pandemie. Vertreter der Religionsgemeinschaften sprachen Gebete.

Russland weist Diplomaten aus USA und Polen aus

Moskau/Washington - Als Reaktion auf die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten aus den USA und drei aus Polen wird Russland insgesamt 13 Diplomaten der beiden Staaten des Landes verweisen. Das kündigte Außenminister Sergej Lawrow am Freitagabend in Moskau der Agentur Interfax zufolge an. Zudem verhängte Russland demnach Sanktionen gegen die USA.

Iran verkündet massive Steigerung der Uran-Anreicherung

Teheran - Mitten in den Wiener Gesprächen über eine Wiederbelegung des Atomabkommens hat der Iran einen weiteren massiven Verstoß gegen dessen Bestimmungen begangen. In der Nacht auf Freitag sei eine Uran-Anreicherung auf 60 Prozent gelungen, gab der iranische Atomchef Ali Akbar Salehi laut der Nachrichtenagentur Fars auf Twitter bekannt. Bisher war in der Atomanlage Natanz mit den neuen im Land hergestellten Zentrifugen eine Anreicherung auf maximal 20 Prozent erfolgt.

Polizei und Bundesheer bekommen kommende Woche Impfungen

Wien - Die Polizei erhält in der kommenden Woche 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Moderna. Das kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitagnachmittag nach der Regierungs-Pressekonferenz an. Auch das Bundesheer bekommt aus dem gleichen Pool kommende Woche zusätzliche Impfdosen, allerdings nur 5.000, wie das Ministerium auf Anfrage der APA sagte.

Hack von Kryptonetzwerk ermöglichte 1.800 Festnahmen

Europaweit/Brüssel/Paris - Der Hack des Kryptohandyanbieters Encrochat hat laut einem "Spiegel"-Bericht zur Festnahme von rund 1.800 mutmaßlichen Schwerverbrechern in ganz Europa geführt. Zusätzlich seien gut 130 Millionen Euro beschlagnahmt worden, die aus kriminellen Geschäften stammen sollen, berichtete das Magazin am Freitag unter Berufung auf eine Aufstellung von EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Mehr als 200 Menschen seien davor bewahrt worden, Opfer von geplanten Mordangriffen zu werden.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag fester ins Wochenende verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss um 0,84 Prozent höher bei 3.232,74 Einheiten. Von Sitzungsbeginn an hatten gute Vorgaben aus den USA und Asien für positive Stimmung bei den Anlegern gesorgt. Bankaktien konnten zulegen. Erste Group und BAWAG gewannen jeweils rund 1,7 Prozent. Auch Versorger waren gut gesucht, Ölwerte gaben nach. Kapsch TrafficCom legten trotz schwacher Jahresergebnisse um 1,4 Prozent zu.

