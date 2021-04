Prinz Philip auf Schloss Windsor beigesetzt

Windsor - Prinz Philip ist auf Schloss Windsor beigesetzt worden. Der Sarg mit den sterblichen Überresten des Ehemanns der britischen Königin Elizabeth II. wurde am Samstag während einer Trauerfeier in die königliche Gruft hinabgelassen. Der Herzog von Edinburgh, wie Philip im Vereinigten Königreich genannt wird, war am 9. April auf Schloss Windsor nahe London gestorben, er wurde 99 Jahre alt.

Oberösterreichischer FPÖ-Chef spricht über Corona-Erkrankung

Wien - In seinem ersten Interview nach seiner lebensbedrohlichen Covid-Erkrankung samt mehrtägigem Aufenthalt in der Intensivstation erzählt der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) nun über die schweren Tage. "Es war wirklich knapp", "ich war in Lebensgefahr", sagt Haimbuchner in der "Krone" (Sonntagsausgabe). Er nimmt auch Stellung zu den innerparteilichen Debatten bei den Freiheitlichen und stellt sich hinter FPÖ-Obmann Norbert Hofer.

Keine Einigung in "K-Frage" zwischen Laschet und Söder

Berlin - In der Union und bei den Grünen ist das Rennen um die Kanzlerkandidatur in der heißen Phase. Ein Gespräch zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder war einem "Welt"-Bericht zufolge in der Nacht auf Samstag ohne Einigung zu Ende gegangen. Dagegen hieß es in CDU-Kreisen, dass Laschet und Söder in "guten Gesprächen" seien. In der CSU war von "konstruktiven" Gesprächen die Rede. Bei den Grünen soll die "K-Frage" am Montag aufgelöst werden.

Prozess gegen Italiens Lega-Chef Salvini beschlossen

Rom/Palermo - Ein Gericht der sizilianischen Stadt Palermo hat am Samstag die Eröffnung eines Prozesses gegen den Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, wegen seiner Anti-Migrationspolitik beschlossen. Dem früheren Innenminister wird Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Im August 2019 hatte Salvini das private spanische Rettungsschiff "Open Arms" mit rund 150 Migranten an Bord längere Zeit auf dem Meer blockiert.

Knapp über 2.000 Neuinfektionen - Inzidenz bleibt unter 200

Wien - Mit 2.048 Neuinfektionen am Samstag lagen die neuvermeldeten SARS-CoV-2-Fälle aus den Ministerien unter dem Sieben-Tages-Schnitt von 2.370 täglichen Neuinfektionen. Nur leicht zurückgegangen ist die Zahl der Intensivpatienten, sie sank um zehn auf 548 Covid-19-Infizierte österreichweit, jedoch ging der Belegung in Wien in einer Woche um über 17 Prozent auf 194 zurück.

Ärzte warnen: Nawalny droht Herzstillstand

Moskau - Dem inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny droht laut Ärzten wegen seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes ein Herzstillstand. Nawalnys persönliche Ärztin Anastasia Wasiljewa und drei ihrer Kollegen, darunter ein Herz-Spezialist, forderten von den Gefängnisbehörden am Samstag Zugang zu dem Inhaftierten.

Iran: Einigung bei Atomverhandlungen in Wien möglich

Wien - Bei den neuen Verhandlungen in Wien über das iranische Atomprogramm hält der Iran eine Einigung für möglich. "Wir haben heute die Ergebnisse der Expertenrunden überprüft. Und es scheint, dass eine neue Einigung erzielt werden könnte", sagte Vizeminister Abbas Araqchi den iranischen Medien in Wien am Samstag.

Zug-Passagier drohte mit Bombe - Großeinsatz in Linz

Linz - Ein 30-jähriger in Wien wohnhafter Italiener hat Samstagmittag für einen Großeinsatz der Polizei am Linzer Hauptbahnhof gesorgt. Der Mann saß im Zug von Wien nach Innsbruck, als er gut hörbar in einem Telefonat davon sprach, eine Bombe bei sich zu haben, die er zur Explosion bringen wolle. Besorgte Fahrgäste alarmierten die Polizei. Bei der Festnahme durch Cobra-Beamte wehrte er sich massiv und verletzte einen Beamten, teilte die Polizei der APA mit.

