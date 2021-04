USA und China mit gemeinsamem Vorgehen gegen Klimawandel

Washington - Die USA und China wollen gemeinsam gegen das drängende Problem des Klimawandels vorgehen. Das erklärten der US-Klimabeauftragte John Kerry und sein chinesischer Amtskollege Xie Zhenhua in Shanghai. Sie betonten, dass die Klimakrise mit der "gebotenen Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit angegangen werden muss". Kerry ist das erste Mitglied der Regierung von Präsident Joe Biden, das China besuchte.

Knapp über 2.000 Neuinfektionen - Inzidenz bleibt unter 200

Wien - Mit 2.048 Neuinfektionen am Samstag lagen die neuvermeldeten SARS-CoV-2-Fälle aus den Ministerien unter dem Sieben-Tages-Schnitt von 2.370 täglichen Neuinfektionen. Nur leicht zurückgegangen ist die Zahl der Intensivpatienten, sie sank um zehn auf 548 Covid-19-Infizierte österreichweit, jedoch ging der Belegung in Wien in einer Woche um über 17 Prozent auf 194 zurück.

Prozess gegen Italiens Lega-Chef Salvini beschlossen

Rom/Palermo - Ein Gericht der sizilianischen Stadt Palermo hat am Samstag die Eröffnung eines Prozesses gegen den Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, wegen seiner Anti-Migrationspolitik beschlossen. Dem früheren Innenminister wird Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Im August 2019 hatte Salvini das private spanische Rettungsschiff "Open Arms" mit rund 150 Migranten an Bord längere Zeit auf dem Meer blockiert.

Keine Einigung in "K-Frage" zwischen Laschet und Söder

Berlin - In der Union und bei den Grünen ist das Rennen um die Kanzlerkandidatur in der heißen Phase. Ein Gespräch zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder war einem "Welt"-Bericht zufolge in der Nacht auf Samstag ohne Einigung zu Ende gegangen. Dagegen hieß es in CDU-Kreisen, dass Laschet und Söder in "guten Gesprächen" seien. In der CSU war von "konstruktiven" Gesprächen die Rede. Bei den Grünen soll die "K-Frage" am Montag aufgelöst werden.

Castro-Ära endet in Kuba mit Rücktritt Ra�l Castros

Havanna - Zum Auftakt des achten Kongresses der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) in Havanna hat Parteichef Ra�l Castro seinen Rücktritt von dem Amt angekündigt. "Was mich betrifft, so endet meine Aufgabe als Erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas mit der Befriedigung, meine Pflichten erfüllt zu haben, und dem Vertrauen in die Zukunft des Vaterlandes", sagte der 89-Jährige am Freitag bei der Vorstellung des zentralen Berichts zum Kongress.

