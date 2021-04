Regierung begibt sich in Klausur

Wien - Die türkis-grüne Regierung trifft am Montagnachmittag zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Bundeskanzleramt zusammen. Diese steht ganz im Zeichen der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus. Im Rahmen der Klausur sollen die ersten konkreten Projekte des sogenannten "Comeback-Paketes" beschlossen werden. Eine Premiere ist es für den neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der kurz zuvor angelobt wird.

Lockdown im Burgenland geht zu Ende

Eisenstadt - Einkaufen, zum Friseur und in die Schule - das Burgenland beendet am Montag den Corona-Lockdown. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat den Öffnungsschritt nach der Osterruhe vergangenen Mittwoch verkündet. Neben dem Handel, den Bildungseinrichtungen und den körpernahen Dienstleistern ist auch der Museums- und Bücherei-Besuch wieder gestattet. Anders als im benachbarten Niederösterreich oder der Bundeshauptstadt ist es im Burgenland wieder möglich, shoppen zu gehen.

Neuer Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein wird angelobt

Wien - Der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wird am Montagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Im Anschluss wird sich der Ressortchef gleich mit Spitzenbeamten wie Generalsekretärin Ines Stilling und Chief Medical Officer Katharina Reich zusammensetzen. Eine formale Amtsübergabe durch Vorgänger Rudolf Anschober (Grüne) ist nicht geplant. Bereits am Dienstag sind weitere Termine in Aussicht genommen.

Jeder zweite US-Amerikaner mindestens einmal geimpft

Washington - Vier Monate nach der ersten Covid-Impfung in den USA hat laut der Gesundheitsbehörde CDC mehr als die Hälfte aller Erwachsenen dort mindestens eine Impfdosis erhalten. 50,4 Prozent der Erwachsenen - rund 130 Millionen Menschen - wurde bis Sonntag mindestens eine Dosis verabreicht, geht aus CDC-Statistiken hervor. Vollständig geimpft ist demnach bereits fast jeder dritte Erwachsene. In der besonders gefährdeten Altersgruppe ab 65 Jahren erhielten 81 Prozent eine Erstdosis.

Russland weist 20 Botschaftsmitarbeiter aus Tschechien aus

Moskau/Prag - Als Reaktion auf die Ausweisung von 18 russischen Botschaftsmitarbeitern aus Tschechien verweist Russland 20 tschechische Botschaftsmitarbeiter des Landes. Das gab das russische Außenministerium am Sonntagabend in Moskau bekannt. Laut tschechischer Seite sind es 16 Diplomaten und vier Mitarbeiter ohne Diplomatenstatus. Sie müssen bis Montagabend Russland verlassen.

USA drohen Russland bei Tod Nawalnys mit "Konsequenzen"

Moskau/Washington/Brüssel - Angesichts der Gesundheitsprobleme des inhaftierten Regimekritikers Alexej Nawalny drohen die USA der Regierung in Moskau mit "Konsequenzen, falls Nawalny stirbt". Es gebe verschiedene mögliche Maßnahmen, warnte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag im Fernsehsender CNN. Das Team Nawalnys rief für Mittwoch zu neuen Protesten für den Oppositionspolitiker auf.

Deutsche Unions-Parteien in Kanzlerfrage weiter uneins

Berlin - Der seit Tagen festgefahrene Machtkampf zwischen dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur für die deutschen Unions-Parteien hat sich am Sonntag weiter zugespitzt. Die von beiden genannte Frist für eine Einigung endete am Sonntag. Sollten sich die Rivalen bis spätestens diesen Montag nicht doch noch einigen, könnte es auf eine Entscheidung in der Bundestagsfraktion der Schwesterparteien am Dienstag hinauslaufen.

EU-Außenminister beraten über Ukraine-Konflikt

Brüssel/Kiew - Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag in einer Videokonferenz über die jüngste Zuspitzung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland beraten. Zu den Gesprächen soll zeitweise auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zugeschaltet werden. Sein Land fordert von der EU eine stärkere Unterstützung zum Beispiel durch neue Sanktionen gegen Russland. Bisher ist die EU dem allerdings nicht nachgekommen, um die Spannungen nicht weiter anzuheizen.

