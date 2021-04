Regierung begibt sich in Klausur

Wien - Die türkis-grüne Regierung trifft am Montagnachmittag zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Bundeskanzleramt zusammen. Diese steht ganz im Zeichen der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus. Im Rahmen der Klausur sollen die ersten konkreten Projekte des sogenannten "Comeback-Paketes" beschlossen werden. Eine Premiere ist es für den neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der kurz zuvor angelobt wird.

Neuer Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist angelobt

Wien - Wolfgang Mückstein (Grüne) ist Montagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt worden. Er übernimmt die Aufgabe von Rudolf Anschober (Grüne), der das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Der neue Minister war bisher Mit-Inhaber eines Primärversorgungszentrums in Wien und für die Grünen in der Ärztekammer aktiv.

Eltern fordern Ende des Schichtbetriebs an Schulen

Wien - Die Bundesregierung hat für Mai Öffnungsschritte in Kultur, Sport, Gastronomie und Tourismus angekündigt. Der Bundesverband der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen (BEV) pocht nun darauf, dass dies auch das Ende des Schichtbetriebs bedeuten muss. "Wir brauchen wieder fünf Tage Präsenzunterricht und Freizeitangebote für Jugendliche", fordert BEV-Sprecher Christoph Drexler. Es sei eine "gesellschaftliche Notwendigkeit", dass die Schulen als erstes geöffnet werden.

Neuer Anlauf für Mars-Erstflug von Hubschrauber "Ingenuity"

Washington - Der bereits mehrfach verschobene erste Hubschrauberflug über einen anderen Planeten soll am Montag (6.30 Uhr MESZ) stattfinden. Laut US-Raumfahrtbehörde NASA könnte der Versuch jedoch kurzfristig noch verschoben werden. Der erste Flug des kleinen Hubschraubers "Ingenuity", der an Bord des Rovers "Perseverance" im Februar auf dem Mars gelandet war, war für 11. April geplant und wegen technischer Probleme zunächst auf den 14. April verschoben worden.

Schlussplädoyers im Prozess nach Tötung von George Floyd

Minneapolis (Minnesota) - Der Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd steht vor dem Abschluss. Am Gericht in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota beginnen am Montag (ab 16.00 Uhr MESZ) die Abschlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Beide Seiten werden dabei versuchen, die Geschworenen zu überzeugen. Die Anhörung von Zeugen im Hauptverfahren war nach drei Wochen am Donnerstag zu Ende gegangen.

Großbrand in Kapstadt zerstört historische Gebäude

Kapstadt - Angefacht von heftigem Wind hat sich ein am Wochenende ausgebrochener Großbrand in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt am Montag weiter ausgebreitet. Tausende Studenten mussten ihre vom Brand bedrohten Unterkünfte fluchtartig verlassen. Ein Sprecher der Universität Kapstadt sprach von einem verheerenden Bild der Verwüstung. Mehrere historische Gebäude - darunter eine Bibliothek mit historischen Büchern und Südafrikas älteste Windmühle - wurden in den Flammen zerstört.

