Wifo sieht durch MAN-Schließung 5.900 Jobs bedroht

Steyr/Linz/Wien - 5.900 Jobs wären laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo im Auftrag der Arbeiterkammer Wien durch eine Schließung des MAN-Standorts in Steyr gefährdet. Studienautor Gerhard Streicher vermisst - ebenso wie die Vertreter der Arbeiterkammer - eine Industrie-Strategie in Österreich, etwa im Hinblick auf den Klimawandel, wie er bei der Präsentation seiner Prognose im Rahmen einer Online-Pressekonferenz am Montag sagte.

Neuer Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist angelobt

Wien - Wolfgang Mückstein (Grüne) ist Montagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt worden. Er übernimmt die Aufgabe von Rudolf Anschober (Grüne), der das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Am Nachmittag traf Mückstein mit Spitzenbeamten zusammen, um die aktuelle Corona-Lage und die Impfsituation zu erörtern.

Regierung begibt sich in Klausur

Wien - Die türkis-grüne Regierung trifft am Montagnachmittag zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Bundeskanzleramt zusammen. Diese steht ganz im Zeichen der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus. Im Rahmen der Klausur sollen die ersten konkreten Projekte des sogenannten "Comeback-Paketes" beschlossen werden. Eine Premiere ist es für den neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der kurz zuvor angelobt wird.

2.117 Neuinfektionen und wieder Zuwachs in Spitälern

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich bis Montagvormittag 2.117 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Fast ebenso viele Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden. Die Zahl der Hospitalisierten mit Covid-19 stieg im Tagesvergleich um 89 auf exakt 2.100, darunter sind 570 Intensivpatienten, 24 mehr als am Sonntag. Ebenfalls um 24 weitere Menschen stieg die Zahl der Todesfälle an. Bisher sind österreichweit 9.922 Infizierte verstorben.

"A New Digital Deal" beim Ars Electronica Festival 2021

Linz - Das Ars Electronica Festival 2021 geht von 8. bis 12. September in Linz und online auf die Suche nach "A New Digital Deal", denn es mangle an grundlegenden Rahmenbedingungen der digitalen Welt. Da keiner sagen könne, was aufgrund der Pandemie möglich sein wird, werde hybrid geplant - aber auf dem Gelände der Linzer JKU "programmieren wir in wesentlich größerem Umfang als voriges Jahr", sagte Ars-Electronica-Direktor Gerfried Stocker in einer Pressekonferenz am Montag.

Hubschrauber "Ingenuity" absolviert ersten Flug auf dem Mars

Washington - Mit dem Mars-Hubschrauber "Ingenuity" hat erstmals ein Luftfahrzeug einen Flug auf einem anderen Planeten absolviert. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag mit. Der mit Lithium-Ionen-Akkus betriebene und rund 1,8 Kilogramm schwere "Ingenuity" stieg bei seinem ersten Testflug auf, schwebte dann auf der Stelle und landete schließlich wieder auf der Oberfläche des Planeten. Wegen technischer Probleme war der Testflug zuvor mehrfach verschoben worden.

EU-Außenminister beraten über Ukraine-Konflikt

Brüssel/Kiew - Die Außenminister der EU-Staaten haben am Montag in einer Videokonferenz über die jüngste Zuspitzung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland beraten. Kiew fordert von der EU eine stärkere Unterstützung zum Beispiel durch neue Sanktionen gegen Russland. "Unser Hauptaugenmerk muss momentan darauf liegen, dass wir zur Deeskalation beitragen und den Dialog wieder ankurbeln", teilte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) im Vorfeld mit.

Baerbock soll Kanzlerkandidatin der deutschen Grünen werden

Berlin - Die deutsche Grünen-Chefin Annalena Baerbock soll ihre Partei als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen. Dies teilte Co-Parteichef Robert Habeck am Montag mit. "Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen", sagte er. Erstmals in ihrer Geschichte ziehen die Grünen mit dem Anspruch in die Wahl, stärkste Partei im Bund zu werden. Die Entscheidung muss noch auf einem Parteitag vom 11. bis 13. Juni bestätigt werden, die Zustimmung gilt aber als sicher.

